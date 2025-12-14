लखनऊ की सड़क पर मौत का स्टंट, थार की छत पर खड़े होकर बनाई रील, कार सीज

संक्षेप: लखनऊ में एक युवक ने लोगों की जान की परवाह किए बिना चलती थार की छत पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट किए। 1090 चौराहे से लोहिया पथ और गोल्फ क्लब चौराहे तक खुलेआम मौत का खेल चलता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा किसी भी हद तक जा रहे हैं। अपने साथ दूसरों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। नया मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है। जहां 1090 चौराहे से लोहिया पथ और गोल्फ क्लब चौराहे तक एक युवक ने स्टंट करते हुए थार दौड़ाई। थार की छत वीडियो बनवाई खड़ा हुआ। साथ ही कई तरह के स्टंट किए। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गौतमपल्ली पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दिलीप रावत को रहीमाबाद जिंदोरघड़ी नत्थूखेडा का है। वह थार की छत पर खड़े होकर स्टंट करते चला रहा था। कट मारते हुए तेज रफ्तार गाड़ी भी भगाई थी। कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी थी। बडा हादसा हो सकता था। कंट्रोल रूम की सूचना पर इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने थार चालक को 1090 चौराहे से पकड़ लिया। आरोपी की कार सीज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पकड़े जाने पर पुलिस से की अभद्रता पकड़े जाने पर थार चालक दिलीप ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगा। वह गिरफ्तारी को गलत बताते हुए देख लेने की बात कर रहा था। पुलिस कर्मियों ने उस डपटा और फिर गिरफ्तार कर सीधे थाने ले गए। दरोगा अमित कुमार की तहरीर पर आरोपी कार चालक दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इटावा में सड़क पर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, बाइक सीज इससे पहले गुरुवार को इटावा में भी एक युवक ने बाइक से रील बनाई थी। जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और विभिन्न धाराओं के तहत बाइक का 19 हजार रुपये का चालान किया और वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया। इसके साथ ही स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।