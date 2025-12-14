Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsLucknow youth makes reel standing on the roof of Thar car seized
लखनऊ की सड़क पर मौत का स्टंट, थार की छत पर खड़े होकर बनाई रील, कार सीज

लखनऊ की सड़क पर मौत का स्टंट, थार की छत पर खड़े होकर बनाई रील, कार सीज

संक्षेप:

लखनऊ में एक युवक ने लोगों की जान की परवाह किए बिना चलती थार की छत पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट किए। 1090 चौराहे से लोहिया पथ और गोल्फ क्लब चौराहे तक खुलेआम मौत का खेल चलता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

Dec 14, 2025 03:55 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा किसी भी हद तक जा रहे हैं। अपने साथ दूसरों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। नया मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है। जहां 1090 चौराहे से लोहिया पथ और गोल्फ क्लब चौराहे तक एक युवक ने स्टंट करते हुए थार दौड़ाई। थार की छत वीडियो बनवाई खड़ा हुआ। साथ ही कई तरह के स्टंट किए। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गौतमपल्ली पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दिलीप रावत को रहीमाबाद जिंदोरघड़ी नत्थूखेडा का है। वह थार की छत पर खड़े होकर स्टंट करते चला रहा था। कट मारते हुए तेज रफ्तार गाड़ी भी भगाई थी। कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी थी। बडा हादसा हो सकता था। कंट्रोल रूम की सूचना पर इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने थार चालक को 1090 चौराहे से पकड़ लिया। आरोपी की कार सीज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पकड़े जाने पर पुलिस से की अभद्रता

पकड़े जाने पर थार चालक दिलीप ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगा। वह गिरफ्तारी को गलत बताते हुए देख लेने की बात कर रहा था। पुलिस कर्मियों ने उस डपटा और फिर गिरफ्तार कर सीधे थाने ले गए। दरोगा अमित कुमार की तहरीर पर आरोपी कार चालक दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

read moreये भी पढ़ें:
दूल्हे ने फेरों से पहले रख दी 20 लाख और कार की डिमांड, दुल्हन ने पहुंचाया हवालात

इटावा में सड़क पर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, बाइक सीज

इससे पहले गुरुवार को इटावा में भी एक युवक ने बाइक से रील बनाई थी। जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और विभिन्न धाराओं के तहत बाइक का 19 हजार रुपये का चालान किया और वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया। इसके साथ ही स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार युवक की पहचान ऊसरा अड्डा निवासी विमल यादव के रूप में हुई। सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया युवक सड़क पर तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए स्टंट कर रहा था, जिससे स्वयं की जान और राहगीरों की सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती थी। स्टंटबाजी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और ऐसे हर मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नवयुवकों से अपील की कि सड़क पर स्टंट न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाते समय किसी प्रकार का खतरा मोल लेने या स्टंट करने से रोकें।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |