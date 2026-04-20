योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र, आखिर क्या मंशा?
यूपी की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। कैबिनेट ने रविवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कहा जा रहा है कि इस सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल पर चर्चा और विपक्ष की घेरेबंदी है।
UP News: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) को लेकर चल रहे घमासान के बीच यूपी की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोमवार को इस प्रस्ताव को राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा। इस कदम के बाद यूपी के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है?
नियमों के अनुसार, विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। समय की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक का इंतजार करने के बजाय 'कैबिनेट बाई सर्कुलेशन' के जरिए प्रस्ताव को तुरंत हरी झंडी दे दी। माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहती ताकि विपक्ष को संभलने का मौका न मिले।
विपक्ष की घेराबंदी का मेगा प्लान
नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के क्रियान्वयन और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और यह बताएगी कि कैसे विपक्षी दल महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चर्चा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के नकारात्मक रवैये को लेकर सदन में एक 'निंदा प्रस्ताव' भी पेश किया जा सकता है।
सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला
यह सत्र केवल विधायी कार्यवाहियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। सरकार का स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर भी ओछी राजनीति कर रहा है। वहीं, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल 'कोटा के भीतर कोटा' की मांग को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। 30 अप्रैल को होने वाली यह बैठक सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का बड़ा मंच बनेगी।
महिलाओं को संदेश देने की कोशिश
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सत्र के माध्यम से योगी सरकार महिला मतदाताओं के बीच यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा ही उनकी सच्ची हितैषी है। सत्र के दौरान महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किए जाने की भी संभावना है। चूंकि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए दोनों पक्ष अपनी-अपनी रणनीति के तहत जनता की अदालत में खुद को सही साबित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।