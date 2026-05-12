योगी के नए मंत्रियों के दफ्तर तय, आज आवंटन, जानिए भूपेंद्र चौधरी से लेकर हंसराज तक कौन कहां मिलेंगे
यूपी में योगी सरकार के नए मंत्रियों के बैठने के लिए कार्यालयों का स्थान तय हो गया है। आज इनका आवंटन भी कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को विधान भवन में, जबकि मनोज पांडेय और अन्य मंत्रियों को बापू भवन में कमरे दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में हाल ही में शामिल हुए नए मंत्रियों के लिए कार्यस्थल तय कर दिए गए हैं। रविवार को शपथ ग्रहण के बाद अब शासन ने उनके कार्यालयों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से लेकर राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा तक सभी के बैठने के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं। बापू भवन और विधान भवन में सभी मंत्रियों के लिए कक्ष आवंटित कर दिए गए हैं। आवास समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मंजूरी के बाद आज आधिकारिक सूची जारी होने की संभावना है। अब इन मंत्रियों से आम लोग यहीं पर मिल सकते हैं। हालांकि मिलने के लिए भी एक प्रक्रिया है। पहले से पास समय लेना होता है और उसके लिए पास भी बनता है।
किसे कहाँ मिला कार्यालय?
भूपेंद्र चौधरी (कैबिनेट मंत्री): पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को विधान भवन में कक्ष संख्या 82बी आवंटित किया गया है।
मनोज पांडेय (कैबिनेट मंत्री): समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए मनोज पांडेय को बापू भवन के आठवें तल पर कार्यालय मिला है।
सोमेंद्र तोमर (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार): प्रोन्नत होकर स्वतंत्र प्रभार पाने वाले सोमेंद्र तोमर को बापू भवन के चौथे तल पर दफ्तर दिया गया है।
अजीत सिंह पाल (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार): इन्हें बापू भवन के तीसरे तल पर कमरा आवंटित किया गया है।
सुरेंद्र दिलेर (राज्यमंत्री): अलीगढ़ के खैर से विधायक सुरेंद्र दिलेर बापू भवन के छठे तल पर बैठेंगे।
हंसराज विश्वकर्मा (राज्यमंत्री): वाराणसी के एमएलसी हंसराज को बापू भवन के तीसरे तल पर कक्ष मिला है।
कृष्णा पासवान (राज्यमंत्री): फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान को कक्ष संख्या एफ-34 आवंटित किया गया है।
सुरेश खन्ना के पास पहुंची फाइल
कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए फाइल मंत्री आवास समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के पास भेजी गई है। उनकी अंतिम मुहर लगते ही सभी मंत्री अपने-अपने आवंटित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। कहा जा रहा है कि आज ही इस पर मुहर लग जाएगी और कमरों का आवंटन हो जाएगा।
विभागों के बंटवारे पर नजरें
कार्यालयों के तय होने के बाद अब मंत्रियों के विभागों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों की सूची भी तैयार कर ली है। जल्द ही इसकी भी घोषणा की जाएगी। एक तरफ यह देखा जाएगा कि नए मंत्रियों को कितना शक्तिशाली या भारी भरकम विभाग मिला है। दूसरी तरफ यह भी पता चलेगा कि पुराने किन मंत्रियों के विभागों में कटौती हुई है।
चुनावी साल को देखते हुए मंत्रियों को नए विभाग मिलना और विभागों में कटौती दोनों की खास अहमियत रखते हैं। किसी कद्दावर नेता के विभाग में कटौती होने पर विपक्षी दलों को भी उन पर निशाना साधने का मौका मिल सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि वह अपने विभाग में फेल हो गए थे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।