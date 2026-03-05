Hindustan Hindi News
Mar 05, 2026 01:09 pm IST
नॉनवेज की दुकान पर थूक लगाकर रोटियां बना रहा था कारीगर, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दबोचा

Lucknow News: यूपी के लखनऊ के पारा थाना इलाके में एक मुरादाबादी बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला कारीगर रोटी बनाते समय उस पर थूकता हुआ कैमरे में कैद हो गया। इस घटना का वीड़ियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और कारीगर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर गत दो मार्च को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक तंदूर में रोटियां लगाते समय हर रोटी पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो की लोकेशन और दुकान की पहचान की। जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पारा थाना क्षेत्र में प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास दूध मंडी के सामने स्थित एक मुरादाबादी बिरयानी की दुकान है।

वीडियो में रोटियों पर थूक रहे युवक की शिनाख्त अनस के रूप में हुई है। वह बाराबंकी जिले के कोठी भानामऊ का मूल निवासी है और बिरयानी की दुकान पर कारीगर के तौर पर काम करता था। पारा थाना इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान रोटियों में थूकने की बात की पुष्टि हुई है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे शांति भंग के तहत हिरासत में लिया गया। उसके बाद आरोपी के मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

स्थानीय निवासियों के अनुसार यह दुकान इलाके में काफी चर्चित है और यहां बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं। रमजान के महीने में रोजा खोलने के बाद कई मुस्लिम परिवार यहां खाना खाने पहुंचते हैं, वहीं आसपास के हिंदू परिवार भी यहां से खाना खाते या पैक कराकर घर ले जाते हैं। ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें और ऐसी किसी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

हाथरस में भी थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल

इससे पहले हाथरस जिले के एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया था। जहां कारीगर रोटी बेलने के बाद पहले चारों ओर देखता है, फिर रोटी पर थूककर उसे तंदूर में सेंकने के लिए डाल देता है। कारीगर का ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होटल के कारीगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

