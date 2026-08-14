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महिला का रेप और धर्मांतरण की भी कोशिश, लव-अफेयर बताकर टरकाती रही पुलिस, फिर..

By Deep Pandey
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महिला को बंधक बनाकर रेप और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में एसपी ने ऐक्शन लिया है। एसपी के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस लव-अफेयर बताकर टरकाती रही थी। 

महिला को बंधक बनाकर रेप और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में एसपी ने ऐक्शन लिया है। एसपी के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यूपी के अमेठी के थाना क्षेत्र की एक महिला को बहला-फुसलाकर लखनऊ में करीब दो माह तक बंधक बनाकर रखकर दुष्कर्म और धर्मांतरण कराने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता और उसके पति का आरोप है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने के बाद कई दिनों तक पुलिस मामले को लव अफेयर से जुड़ा बताते हुए टरकाती रही।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 जून को नेवाज मदारगढ़ निवासी तबरेज अहमद उसे बहला-फुसलाकर एंबुलेंस से लखनऊ ले गया। आरोप है कि वहां पहले उसे एक कमरे में रखा गया। बाद में दूसरी जगह पर कमरा लेकर करीब दो माह तक अपने पास रखा। महिला के मुताबिक उसने जब घर जाने और परिजनों से फोन पर बात कराने की बात कही तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने या किसी के हाथ बेच देने की धमकी दी।

आधार कार्ड में पति के नाम की जगह आरोपी का नाम और पता दर्ज कराया

महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसका धर्म परिवर्तन (धर्मांतरण) कराने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उसके आधार कार्ड में पति के नाम की जगह आरोपी का नाम और पता दर्ज कराया गया। किसी तरह मौका पाकर महिला वहां से निकलकर घर पहुंची और पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

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थाने से एसपी कार्यालय तक पहुंचा मामला

पीड़िता और उसके पति का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कई दिनों तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जाता रहा। मुकदमा दर्ज न होने पर दोनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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