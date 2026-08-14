महिला का रेप और धर्मांतरण की भी कोशिश, लव-अफेयर बताकर टरकाती रही पुलिस, फिर..
महिला को बंधक बनाकर रेप और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में एसपी ने ऐक्शन लिया है। एसपी के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस लव-अफेयर बताकर टरकाती रही थी।
यूपी के अमेठी के थाना क्षेत्र की एक महिला को बहला-फुसलाकर लखनऊ में करीब दो माह तक बंधक बनाकर रखकर दुष्कर्म और धर्मांतरण कराने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता और उसके पति का आरोप है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने के बाद कई दिनों तक पुलिस मामले को लव अफेयर से जुड़ा बताते हुए टरकाती रही।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 जून को नेवाज मदारगढ़ निवासी तबरेज अहमद उसे बहला-फुसलाकर एंबुलेंस से लखनऊ ले गया। आरोप है कि वहां पहले उसे एक कमरे में रखा गया। बाद में दूसरी जगह पर कमरा लेकर करीब दो माह तक अपने पास रखा। महिला के मुताबिक उसने जब घर जाने और परिजनों से फोन पर बात कराने की बात कही तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने या किसी के हाथ बेच देने की धमकी दी।
आधार कार्ड में पति के नाम की जगह आरोपी का नाम और पता दर्ज कराया
महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसका धर्म परिवर्तन (धर्मांतरण) कराने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उसके आधार कार्ड में पति के नाम की जगह आरोपी का नाम और पता दर्ज कराया गया। किसी तरह मौका पाकर महिला वहां से निकलकर घर पहुंची और पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।
थाने से एसपी कार्यालय तक पहुंचा मामला
पीड़िता और उसके पति का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कई दिनों तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जाता रहा। मुकदमा दर्ज न होने पर दोनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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