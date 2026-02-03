Hindustan Hindi News
Lucknow Weather: लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज,पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ा तापमान, बूंदाबांदी के आसार

संक्षेप:

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं तेज हवा चल रही है तो कहीं बारिश हुई। वहीं, लखनऊ में इसका अलग ही असर दिखा। रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक पहुंच गया। इसके बाद दिन का तापमान भी सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा 26.3 दर्ज किया गया।

Feb 03, 2026 07:53 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं तेज हवा चल रही है तो कहीं बारिश हुई। लखनऊ में इसका अलग ही असर दिखा। रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 13.0 पहुंच गया। इसके बाद दिन का तापमान भी सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा 26.3 दर्ज किया गया। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पूरे प्रदेश में दिन और रात का यह सोमवार का सर्वाधिक तापमान रहा।

मौसम विभाग के अनुसार बादलों की आवाजाही मंगलवार को भी रह सकती है लेकिन लखनऊ में बूंदाबांदी की आंशिक संभावना है। हवा का रुख बदला हुआ है जिससे दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने का ही पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और हरियाणा के ऊपर निचले क्षोभमंडल में स्थित है जिसका प्रभाव इस ओर ज्यादा नहीं आ रहा। बस इसके असर से गलन भरी पछुआ का प्रभाव कम पड़ गया है। इसके पीछे आ रहे एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भाग में आगामी 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। इसके बाद 04 फरवरी से मौसम शुष्क होने की संभावना है। ऐसे में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को लखनऊ में सुबह मध्यम या घना कोहरा हो सकता है।

वहीं, बीते सोमवार की बात करें तो कई शहर कोहरे की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़, सरसांवा आईएएफ, आगरा आईएएफ, हिंडन आईएएफ में दृश्यता शून्य रही। आगरा में 20, अलीगढ़ में 30 और मुरादाबाद में 40 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर और मेरठ में 50 मीटर, बरेली में 60 मीटर दृश्यता रही। इसके अलावा फुर्सतगंज, अयोध्या, आजमगढ़ कुशीनगर, में 50 मीटर और चित्रकूट में 100 मीटर दृश्यता रही। वहीं, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा रहा।

इन जिलों में अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बांदा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में यलो अलर्ट जारी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
