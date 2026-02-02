Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow Weather today Cold in the morning and scorching sun in the afternoon
Lucknow Weather: लखनऊ में मौसम का डबल अटैक, सुबह गलन से कांपे लोग, दोपहर में चुभने लगी धूप

Lucknow Weather: लखनऊ में मौसम का डबल अटैक, सुबह गलन से कांपे लोग, दोपहर में चुभने लगी धूप

संक्षेप:

लखनऊ में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज हवाओं और बदलते तापमान ने लोगों को गर्म कपड़ों में बाहर निकलने के बाद भी परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से शहर में बदली और बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है, जो अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।

Feb 02, 2026 08:20 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

सुबह तक गलन और ठिठुरन ने लखनऊ के लोगों को बेहाल कर दिया। इसके बाद अचानक हवा का रुख बदल गया और तापमान तेजी से ऊपर चढ़ा। इतना कि सुबह तक का मौसम देखकर गर्म कपड़ों में बाहर निकले लोगों को चुनचुनाहट होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से बदली बारिश का सिलसिला शुरू होने का पूर्वानुमान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके पूर्व शनिवार को बढ़ी गलन का सिलसिला रविवार सुबह तक चला। रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे 7.6 दर्ज किया गया। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ हवा का रुख बदल गया। गलन खत्म हो गई जिसकी वजह से जिस धूप की गुनगुनाहट अच्छी लग रही थी वह गर्म कपड़ों के साथ अखरने लगी। दिन और रात के तापमान में 16.5 डिग्री का अंतर रहा। अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ पूरे प्रदेश में लखनऊ का दिन सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार बदली बारिश का सिलसिला अभी तीन चार दिन जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाएगा तो दो तीन दिन तापमान तेजी से नीचे आएगा।

बिजनौर में गरज-चमक के साथ हुई बारिश

उधर, बिजनौर समेत कई जिलों में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली। गरज-चमक के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश रविवार सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही। रात भर हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और गलन बढ़ गई और लोगों को सर्दी का तीखा एहसास हुआ।

ये भी पढ़ें:आगरा के बाद अमरोहा-हापुड़ में खूब बारिश, यूपी में अब यहां बदलेगा मौसम का मिजाज

इन जिलों में मेघगर्जन की संभावना

2 और 3 फरवरी को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाको में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। वहीं, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में घना कोहरा रहने के आसार हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow UP Weather UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |