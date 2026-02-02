Lucknow Weather: लखनऊ में मौसम का डबल अटैक, सुबह गलन से कांपे लोग, दोपहर में चुभने लगी धूप

संक्षेप: लखनऊ में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज हवाओं और बदलते तापमान ने लोगों को गर्म कपड़ों में बाहर निकलने के बाद भी परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से शहर में बदली और बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है, जो अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।

सुबह तक गलन और ठिठुरन ने लखनऊ के लोगों को बेहाल कर दिया। इसके बाद अचानक हवा का रुख बदल गया और तापमान तेजी से ऊपर चढ़ा। इतना कि सुबह तक का मौसम देखकर गर्म कपड़ों में बाहर निकले लोगों को चुनचुनाहट होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से बदली बारिश का सिलसिला शुरू होने का पूर्वानुमान है।

इसके पूर्व शनिवार को बढ़ी गलन का सिलसिला रविवार सुबह तक चला। रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे 7.6 दर्ज किया गया। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ हवा का रुख बदल गया। गलन खत्म हो गई जिसकी वजह से जिस धूप की गुनगुनाहट अच्छी लग रही थी वह गर्म कपड़ों के साथ अखरने लगी। दिन और रात के तापमान में 16.5 डिग्री का अंतर रहा। अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ पूरे प्रदेश में लखनऊ का दिन सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार बदली बारिश का सिलसिला अभी तीन चार दिन जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाएगा तो दो तीन दिन तापमान तेजी से नीचे आएगा।

बिजनौर में गरज-चमक के साथ हुई बारिश उधर, बिजनौर समेत कई जिलों में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली। गरज-चमक के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश रविवार सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही। रात भर हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और गलन बढ़ गई और लोगों को सर्दी का तीखा एहसास हुआ।