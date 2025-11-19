सीएम योगी से एलयू के 3 टीचरों ने की गलत शिकायत, लखनऊ विश्वविद्यालय ने लिया ऐक्शन

संक्षेप: सीएम योगी से गलत शिकायत करने वाले एलयू के 3 टीचरों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐक्शन लिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एलयू शिक्षक संघ (लूटा) के तीन पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गलत शिकायत करना लखनऊ विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों को महंगा पड़ गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एलयू शिक्षक संघ (लूटा) के तीन पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 12 नवंबर को भेजे गए एक पत्र में तीन शिक्षकों अरबी फारसी विभाग के डॉ. अरशद अली जाफरी, भौतिक विज्ञान के डॉ. चांदकी राम गौतम और जंतु विज्ञान की प्रो. मोनिशा बनर्जी ने यह आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को 1100 रुपये के एकमुश्त मानदेय या सम्मान राशि प्रदान करने की योजना में अनियमितताएं हुईं हैं।

लूटा के तीनों उपाध्यक्षों ने आरोप मढ़ा कि योजना के क्रियान्वयन का श्रेय लेने व पुरस्कार वितरण समिति में शामिल अधिकारियों कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और अन्य को 75 हजार से डेढ़ लाख तक का मानदेय दिया गया है। इसकेसाथ ही छात्रों को दी गई कथित सम्मान राशि में भी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे संस्थान की साख को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया।