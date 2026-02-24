लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़ता लाल बारादरी विवाद, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ, हंगामा

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने के विरोध में आज दूसरे गुट के छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। इस दौरान हंगाम हुआ।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिसर में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने के विरोध में आज दूसरे गुट के छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। उनके इकट्ठा होते ही पुलिस भी पहुंच गई। जिसके बाद जैसे ही छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया, पुलिस ने उन्हें पकड़-पकड़कर गाड़ी में ठूंस दिया गया। इस दौरान छात्रों ने हंगामा किया। इससे पूर्व पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने छात्रों को मनाने की भरपूर कोशिशें की, मगर विद्यार्थी किसी की बात सुनने को तैयार न थे। चालीसा पाठ करने छात्रों का कहना है कि जब यहां नमाज पढ़ी गई, इफ्तार पार्टी की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। हनुमान चालीसा पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। छात्रों ने चालीसा पाठ से पहले एक पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें कैंपस के शुद्धीकरण की बात लिखी है।

इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार का दिन तनावपूर्ण रहा। एक ओर लाल बारादरी के लिए रविवार दोपहर से जहां एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और मुस्लिम समुदाय से जुड़े विद्यार्थियों के गुट ने नमाज पढ़ी और इफ्तार किया था, वहीं दूसरा गुट भी सोमवार को सामने आ गया था। दूसरे गुट में छात्र नेता जतिन शुक्ला की अगुवाई में दर्जनों छात्रों ने पहले से प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के करीब पहुंचकर जय श्रीराम और जय भवानी के नारे लगाए। जिससे परिसर के अंदर माहौल खराब हो गया। छात्र जतिन शुक्ला ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी पर कुदाल फावड़ों से क्षतिग्रस्त, सड़क पर नमाज अता और इफ्तारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही एलयू प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि देश की धरोहर को क्षतिग्रस्त करने के चलते देश द्रोह का मुकद्दमा दर्ज किया जाए। छात्रों के गुटों का विवाद और हंगामा बढ़ता जा रहा है।

इमरान प्रतापगढ़ी भी उतरे हैं पक्ष में इस माहौल से पहले कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कैंपस को नफरत की प्रयोगशाला न बनाए। उस जगह को बच्चों के लिए खोल दिया जाए।