एलयू में लाल बारादरी विवाद बढ़ा, एक गुट ने पढ़ी नमाज तो दूसरे ने लगाए जय श्रीराम के नारे

Feb 23, 2026 03:26 pm IST
यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद बढ़ गया है। एक गुट ने नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, वहीं दूसरा गुट भी सोमवार को सामने आ गया। दूसरा गुट पहले से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के करीब पहुंच गया। जय श्रीराम के नारे लगाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी का विवाद बढ़ गया है। रविवार दोपहर से जहां एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और मुस्लिम समुदाय से जुड़े विद्यार्थियों के एक गुट ने नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, वहीं दूसरा गुट भी सोमवार को सामने आ गया। दूसरा गुट पहले से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के करीब पहुंच गया। इस दौरान छात्र नेता जतिन शुक्ला की अगुवाई में दर्जनों छात्रों ने जय भवानी, जय श्री राम के नारे लगाए। जिससे परिसर के अंदर माहौल तनावपूर्ण बन गया।

इस माहौल से पहले कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कैंपस को नफरत की प्रयोगशाला न बनाए। उस जगह को बच्चों के लिए खोल दिया जाए। जबकि धरनारत छात्रों ने मांग उठाई कि कुलपति और कुलसचिव उनसे मिलकर मामले को स्पष्ट करें।

सुबह पांच बजे छात्रों ने धरना समाप्त किया

समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव 'बाबू' ने बताया कि हमने सुबह पांच बजे धरने को समाप्त कर दिया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि कुलपति और कुलसचिव आकर हमसे मिलेंगे। जिसके बाद धरना समाप्त किया गया था। मगर, एलयू प्रशासन ने हमारे जाने के बाद दोबारा बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स बढ़ा दी।

एबीवीपी का प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग

एलयू में एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं और आम छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लाल बारादरी में नमाज अता करने के लिए धरनारत छात्रों की गिरफ्तारी की मांग की। छात्रों ने नारेबाजी की।

रविवार से ही गहमागहमी

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी बंद किए जाने के विरोध में रविवार को छात्र नेताओं और सैकड़ों विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी केवल एक भवन नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जिसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संरक्षण के बजाय उसे बंद करने का निर्णय ले लिया। रविवार को दिन भर गहमागहमी रहीं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं एक समूह ने यहां नमाज पढ़ी और इफ्तार किया।

एलयू का पक्ष

एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि लाल बारादरी की इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। इस इमारत में मौजूद यूको बैंक, स्टाफ क्लब इसीलिए हटाये गए। ईमारत में बोर्ड लगा दिए जाने के बावजूद बच्चे इसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे थे और रील बना रहे थे। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। किसी जान-माल का नुकसान न हो इसलिए इमारत में सभी का प्रवेश वर्जित किया गया है। इसका किसी समुदाय विशेष से लेना-देना नहीं है। लाल बारादरी के जीर्णोद्धार के लिए एएसआई से पत्राचार किया जा रहा है। यदि कहीं से कोई धन प्राप्त होगा तो इमारत का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

