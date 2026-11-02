ट्यूशन शिक्षक ने घर में अकेली पाकर छात्रा से किया रेप, चीखने पर लड़की के मुंह कपडे दबाया
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक टीचर ने शर्मनाक करतूत की है। एक ट्यूशन शिक्षक ने घर में अकेली पाकर छात्रा का रेप कर दिया है। पुलिस ने चंद घंटे में ही दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। गोसाईंगंज में एक ट्यूशन शिक्षक ने अपनी ही नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर दरवाजा बंद करके रेप किया। पीड़िता ने चीख पुकार मचाया तो आरोपी ने उसका मुंह कपड़े से दबा लिया। उसे जान से मारने की धमकी दी। रेप के बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया। गोसाईंगंज पुलिस ने चंद घंटे में ही दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
गोसाईंगंज निवासी पिता का आरोप है कि गांव का ही अंकित वर्मा उनकी बेटी को काफी समय से ट्यूशन पढ़ाता है। पिता के मुताबिक रविवार शाम को घर पर कोई सदस्य नहीं था। उनकी 14 साल की बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी ट्यूशन शिक्षक अंकित उनके घर में पढ़ाने के लिए गया। उसने बेटी को अकेला देखा तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उनकी बेटी से दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित बेटी ने शोर मचाया तो आरोपी शिक्षक ने उसका मुंह कपड़े से दबा दिया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया।
पीड़िता ने परिजनों को बताया
जब परिजन घर पहुंचे तो नाबालिग बेटी ने खुद के साथ हुई घटना की जानकारी उन्हें दी। इस पर परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि वह फरार है। पीड़िता के पिता ने गोसाईंगंज थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गोसाईंगंज एसीपी ऋषभ यादव ने बताया कि गोसाईंगंज इंस्पेक्टर डीके सिंह की टीम ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी अंकित वर्मा उसके गांव से गिरफ्तार किया है।
फतेहपुर में झाड़ियों में मिला युवती का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
वहीं फतेहपुर में ललौली के कोर्राकनक मोड़ के पास सोमवार दोपहर झाड़ियों के बीच एक युवती का खून से सना शव पड़ा मिला। सिर पर गहरे घाव और कपड़ों की स्थिति देख दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। काफी प्रयास के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि कोर्राकनक मोड़ के पास सड़क की पटरी के किनारे झाड़ियों और खरपतवार के बीच सोमवार दोपहर करीब 25 से 28 साल की युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी। युवती हल्के गुलाबी रंग का लोअर और टी-शर्ट पहने थी। उसके दोनों पैरों में लाल रंग यानी महावर लगा हुआ था और सिर में गहरे घाव थे। इससे हत्या की भी आशंका है। संभावना है कि युवती की हत्या किसी अन्य स्थान पर करके शव यहां फेंका गया हो। क्षेत्रीय लोगों को बुलाकर शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें