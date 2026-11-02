ट्यूशन शिक्षक ने घर में अकेली पाकर छात्रा से किया रेप, चीखने पर लड़की के मुंह कपडे दबाया

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक टीचर ने शर्मनाक करतूत की है। एक ट्यूशन शिक्षक ने घर में अकेली पाकर छात्रा का रेप कर दिया है। पुलिस ने चंद घंटे में ही दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। गोसाईंगंज में एक ट्यूशन शिक्षक ने अपनी ही नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर दरवाजा बंद करके रेप किया। पीड़िता ने चीख पुकार मचाया तो आरोपी ने उसका मुंह कपड़े से दबा लिया। उसे जान से मारने की धमकी दी। रेप के बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया। गोसाईंगंज पुलिस ने चंद घंटे में ही दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

गोसाईंगंज निवासी पिता का आरोप है कि गांव का ही अंकित वर्मा उनकी बेटी को काफी समय से ट्यूशन पढ़ाता है। पिता के मुताबिक रविवार शाम को घर पर कोई सदस्य नहीं था। उनकी 14 साल की बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी ट्यूशन शिक्षक अंकित उनके घर में पढ़ाने के लिए गया। उसने बेटी को अकेला देखा तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उनकी बेटी से दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित बेटी ने शोर मचाया तो आरोपी शिक्षक ने उसका मुंह कपड़े से दबा दिया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने परिजनों को बताया जब परिजन घर पहुंचे तो नाबालिग बेटी ने खुद के साथ हुई घटना की जानकारी उन्हें दी। इस पर परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि वह फरार है। पीड़िता के पिता ने गोसाईंगंज थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गोसाईंगंज एसीपी ऋषभ यादव ने बताया कि गोसाईंगंज इंस्पेक्टर डीके सिंह की टीम ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी अंकित वर्मा उसके गांव से गिरफ्तार किया है।