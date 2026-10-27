लखनऊ ट्रिपल मर्डर: बुलडोजर ऐक्शन होगा, मृतक आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी
लखनऊ ट्रिपल मर्डर में हत्यारोपी के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन होगा। इसके अलावा मृतक आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। बेटी को पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी।
लखनऊ में ट्रिपल मर्डर को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार की मांग मान ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोषणा की है कि योगी सरकार मृतक आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी को देगी। बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। पीड़ित परिवार को आजीवन सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने कहा कि हत्यारोपी पर तगड़ा ऐक्शन लिया जाएगा। हत्यारोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा।
आपको बता दें कि लखनऊ में सआदतगंज के ब्राह्मणी टोला मोहल्ले में कार पार्किंग और चबूतरा निर्माण के मामूली विवाद में सोमवार सुबह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) लखनऊ पश्चिम के पूर्व जिला सहकार्यवाह शिवाजी तिवारी (62) उनके बेटे सुयश (30) और भाई शिवेंद्र उर्फ शम्भू (55) की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले मर्चेंट नेवी कर्मी ऋषभ शुक्ला उसके पिता दिनेश, गुंडा एक्ट के आरोपी चाचा राजेश और दो बहनों समेत पांच को पकड़ा है। दोनों पक्षों में कार पार्किंग और वट वृक्ष के चबूतरा निर्माण को लेकर करीब एक महीने से विवाद चल रहा था। सनसनीखेज वारदात से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, संयुक्त पुलिय आयुक्त अपराध अर्पणा कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने हत्यारोपी ऋषभ के पास से अवैध पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए हैं।
गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद
पुलिस उपायुक्त पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक शिवाजी तिवारी बीते जून माह में शक्तिभवन से स्टेनो पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बेटा सुयश बाजारखाला में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान चलाता था। भाई शिवेंद्र उर्फ शम्भू लखनऊ विवि के न्यू कैंपस में बाबू थे। सोमवार सुबह सुयश की कार घर के पास स्थित शिवाला के सामने खड़े थी। सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे शिवाजी घर के सामने स्थित शिवाला में रोजाना की तरह जल चढ़ाने गए थे। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। शिवा की भतीजी सुमेधा के मुताबिक ऋषभ के बुलाने पर चाचा शिवा पहुंचे। ऋषभ ने कार मंदिर के सामने खड़ी करने का विरोध किया और चाचा से गाली-गलौज करने लगा। चाचा के विरोध पर ऋषभ उन्हें चिढ़ाने लगा। बोला कि देखा...‘वट वृक्ष के नीचे चबूतरा नहीं बनने दिया’ इसके बाद ऋषभ ने चाचा को धक्का दे दिया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। चाचा के शोर मचाने पर पापा शिवेंद्र भी पहुंच गए।
ऋषभ ने अपनी बहन दिव्या और प्रीति को इशारा करके घर से असलहा मंगवा लिया। सुमेधा ने बताया कि ऋषभ की बहने, चाचा राजेश और पिता दिनेश लाठी डंडे चलाने लगे। दिव्या और प्रीति ने पथराव कर दिया। सुमेधा बचाव में दौड़ी तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। ऋषभ ने पिस्टल तानी और चाचा शिवाजी को गोली मारी। पापा शिवेंद्र दौड़े तो उन्हें भी गोली मार दी। शोर सुनकर घर में सो रहा भाई सुयश पहुंचा तो उसे भी गोली मार दी। तीनों खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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