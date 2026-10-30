लखनऊ ट्रिपल मर्डर: फरार आरोपी और भतीजी पर 25-25 हजार का इनाम, गुंडा एक्ट का भी आरोपी

लखनऊ के सआदतगंज में आरएसएस के पूर्व सह-कार्यवाह शिवाजी तिवारी, उनके बेटे और भाई की हत्या के फरार आरोपी राजेश और उसकी भतीजी दिव्या पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की पांच टीमें दोनों की तलाश में उन्नाव, सीतापुर और रायबरेली समेत कई जिलों में दबिश दे रही हैं।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: सआदतगंज ब्राह्मणी टोला में आरएसएस लखनऊ पश्चिम के पूर्व सह-कार्यवाह शिवाजी तिवारी उनके बेटे और भाई की हत्या के आरोपी राजेश व उसकी भतीजी दिव्या की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इनाम पुलिस उपायुक्त पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने घोषित किया। हत्याकांड में फरार राजेश सआदतगंज थाने से गुंडा एक्ट का आरोपी भी है। उधर, मोहल्ले में तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि हत्याकांड के बाद से राजेश और उसकी भतीजी दिव्या फरार है। दोनों की तलाश में पांच पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। डीसीपी ने बताया कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। टीमें पड़ोसी जनपदों में आरोपी राजेश शुक्ला के रिश्तेदारों और करीबियों के संपर्क में हैं। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली समेत अन्य जनपदों में टीमें डेरा डाले हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋषभ समेत छह लोगों को पुलिस टीम अबतक जेल भेज चुकी है। ब्राह्मणी टोला में पुलिस बल तैनात है।

मकान पूरा न ढहाए जाने से लोगों में आक्रोश हत्यारोपियों के पूरे घर पर बुलडोजर न चलने से मोहल्ले वाले और पीड़ित परिवार के लोग आक्रोश में हैं। उनका आरोप है कि घटना के बाद हंगामा और प्रदर्शन हुआ तो एलडीए ने दबाव में आकर थोड़ी दीवार गिराई। पूरा मकान क्यों नहीं गिराया? अगर जल्द ही हत्यारोपियों का पूरा मकान न गिराया गया तो उग्र लोग प्रदर्शन करेंगे। डीसीपी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एलडीए के अधिकारियों ने बात की। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में नजूल और सरकारी रास्ते की जमीन पर दीवार का कुछ हिस्सा बने होने की पुष्टि हुई थी। उस आधार पर कार्रवाई की गई थी। अब अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दस्तावेजों से मकान की भूमि का मिलान किया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

तीनों मकानों के नक्शे तलब एलडीए की ओर से राजेश शुक्ला, गिरीश शुक्ला और दिनेश शुक्ला को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के माध्यम से तीनों से मकानों के निर्माण से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि मकानों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया गया है या नहीं। साथ ही संबंधित नक्शे उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।