Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: लखनऊ में कल ट्रैफिक बदला रहेगा, सुबह 8 बजे से इन मार्गों पर रोक, इधर से जाएं

Apr 29, 2026 06:33 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Lucknow Traffic News: राजधानी लखनऊ में  30 अप्रैल गुरुवार को  सुबह 8.00 बजे से तीन डायवर्जन प्वाइंट से हजरतगंज की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों के लिए 13 वैकल्पिक मार्गो से आवागमन कर सकेंगे।  

लखनऊ में कल ट्रैफिक बदला रहेगा, सुबह 8 बजे से इन मार्गों पर रोक, इधर से जाएं

Lucknow Traffic News: यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार की सुबह हजरतगंज की ओर जाने का प्लान है तो जान लीजिए। इस तरफ मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का द्वितीय सत्र 30 अप्रैल होना प्रस्तावित है, जिसके कारण सुबह 8.00 बजे से विधान मंडल सत्र समाप्ति तक हल्के और भारी वाहनों पर डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान तीन डायवर्जन प्वाइंट से हजरतगंज की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों के लिए 13 वैकल्पिक मार्गो से आवागमन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान पार्क रोड का वनवे निरस्त रहेगा। वाहन चालक पार्क रोड से भी आवागमन कर सकेंगे।

गंज जाने वाले इन चार मार्गो पर रोक रहेगी

-बंदरियाबाग चौराहा से वाहन राजभवन, हजरतगंज, जीपीओ मोड़, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगे।

-रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा के सामने से हजरतगंज चौराहा की ओर वाहन नहीं जा सकेगे।

-डीएसओ चौराहा से सिसेंडी तिराहा, रॉयल होटल चौराहा की तरफ बाइक व कार सवार नहीं जा सकेंगे।

-लालबत्ती चौराहा और 1090 चौराहा से आने वाले वाहन विधानसभा की ओर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

इधर से वाहन चालक आ-जा सकेंगे

-यह वाहन लालबत्ती चौराहा, कैंट, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा होकर वाहन चालक जा सकेंगे।

-कैसरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, चिरैयाझील, या बर्लिंग्टन चौराहा, सदर, कैंट होकर वाहन जा सकेंगे।

-हजरतगंज चौराहा, मेफेयर तिराहा या रॉयल होटल चौराहा से बर्लिग्टन चौराहा, कैंट होकर जा सकेंगे।

-लालबत्ती चौराहा से वाहन कटाईपुल चौराहा, जी-20 चौराहा व कमता तिराहा होकर वाहन जा सकेंगे।

इन 13 रास्तों पर वाहनों का डायवर्जन रहेगा

हजरतगंज समेत शहर के 13 मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इनमें लाल बत्ती चौराहा, समतामूलक, 1090 चौराहा, सिकंद्ररबाग, सुशीला स्मृतिका, परिवर्तन चौक, लालबाग चौराहा, डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, रॉयल होटल चौराहा, केकेसी तिरहा, डालीगंज के रास्ते गुजरने वाले कार, बाइक, टैक्सी आदि वेकल्पिक मार्गों से गंतव्य की ओर जा सकेंगे। मार्गों डायवर्जन से लोगों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में मौसम का यूटर्न, 17 जिलों में हल्की बारिश, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
ये भी पढ़ें:यूपी के 58 जिलों में बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट, भीषण तपिश से मिलेगी राहत
ये भी पढ़ें:यूपी विधानसभा का कल से होने वाला सत्र क्यों होगा खास? योगी सरकार की यह है तैयारी
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव न होने पर बढ़ाएंगे प्रमुख और प्रधानों का कार्यकाल, राजभर बोले
ये भी पढ़ें:योगी सरकार पूरे यूपी में पहली से चलाएगी ये बड़ा अभियान, अफसरों को छुट्टी नहीं

सिटी बसें और रोडवेज बसें इस रास्ते जाएंगी

रोडवेज और सिटी बसें सिकन्दरबाग, हजरतगंज व विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगे। बल्कि यह बसें सुशीला स्मृतिका ग्रीन कारिडोर चौराहा होकर ग्रीन कारिडोर, डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग जा सकेंगी। इसके अलावा केकेसी तिराहा, चारबाग की ओर से गोमतीनगर की ओर जाने वाली बसें लोको चौराहा, कैंट, कटाईपुल चौराहा होकर गोमतीनगर जा सकेंगी। जबकि गोमतीनगर से आ रही बसें समतामूलक चौराहा, ग्रीन कारिडोर से डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग की ओर जा सकेंगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।