लखनऊ ट्रैफिक डायवर्जन, आज इधर से नही जा सकेंगी गड़ियां, यातायात रहेगा प्रतिबंधित

Lucknow traffic diversion: लखनऊ में आज सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक राजभवन और डीएसओ चौराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। अन्य रूटों पर डायवर्जन लागू रहेगा। डीएसओ चौराहा और पार्क रोड चौराहा से हजरतगंज चौराहा तक एकल मार्ग भी प्रभावित रहेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:59 AM
Lucknow traffic diversion: यूपी के राजधानी लखनऊ में राजभवन प्रांगण में गुरुवार को 5100 कन्याओं का पूजन एवं भोज का कार्यक्रम है। लिहाजा, गुरुवार सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक राजभवन और डीएसओ चौराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। अन्य रूटों पर डायवर्जन लागू रहेगा। डीएसओ चौराहा और पार्क रोड चौराहा से हजरतगंज चौराहा तक एकल मार्ग भी निलंबित रहेगा। आपातकाल में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस आदि को जाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर-9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है

इधर से जाएं

-बन्दरियाबाग चौराहा से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह गोल्फ क्लब चौराहा या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज होकर जाएंगे।

-लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा, सिसेण्डी तिराहा की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। यह बन्दरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा अथवा एसएन ओवरब्रिज होकर जाएंगे।

- हजरतगंज चौराहा से डीएसओ चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह सिकन्दरबाग चौराहा अथवा रॉयल होटल चौराहा, बर्लिंग्टन चौराहा होते हुए जाएगा।

-रॉयल होटल चौराहा से सिसेण्डी तिराहा, डीएसओ चौराहा/एनेक्सी तिराहा, प्रेरणा केंद्र तिराहा, लालबत्ती चौराहा की तरफ सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेंगे। यह हजरतगंज चौराहा, सिकन्दरबाग चौराहा अथवा बर्लिंग्टन चौराहा होकर जाएंगे।

-1090 चौराहा से कोई भी रोडवेज बस गोल्फ क्लब चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा की तरफ नहीं जाएगी। यह बैकुण्ठ धाम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा होते हुए जाएंगी।

- पार्क रोड चौराहा से डीएसओ चौराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह हजरतगंज चौराहा अथवा गोल्फ क्लब चौराहा होते हुए जाएगा।

