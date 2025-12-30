न्यू ईयर से पहले 31 की शाम को लखनऊ शहर में घूमने वाले जान लें, 14 रूटों पर रहेगा डायवर्जन

संक्षेप: Lucknow Traffic Diversion: न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर की शाम को लखनऊ शहर में घूमने का प्लान है तो जान लीजिए। 31 की शाम को लखनऊ में 14 रूटों पर डायवर्जन किया गया।

Lucknow Route diversion: लखनऊ में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बुधवार को हजरतगंज में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान 14 मार्गों के ट्रैफिक संचालन में डायवर्जन किया गया है। हजरतगंज में वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह केवल मल्टीलेवल पार्किंग तक ही जा सकेंगे।

- महानगर, गोमतीनगर, यूपीटेक चौराहे से वाहन सिकंदरबाग चौराहा से सहारागंज मॉल, चिरैयाझील तिराहे के बजाए सप्रू मार्ग तिराहा, डनलप तिराहा, सहारागंज तिराहा होकर सहारागंज मॉल पार्किग तक जा सकेंगे।

-सहारागंज तिराहे से वाहन डनलप तिराहे, पुलिस आयुक्त आवास, सप्रू मार्ग तिराहे के बजाए सिकंदरबाग चौराहे से सप्रू मार्ग होकर जा सकेंगे।

-डनलप तिराहा, पुलिस आयुक्त आवास से वाहन सेंट फ्रांसिस, बैंक ऑफ इडिंया, अल्का तिराहे के बजाए सहारागंज, सप्रू मार्ग होकर गुजर सकेंगे।

-हजरतगंज चौराहे से वाहन अल्का तिराहा या मेफेयर तिराहा होते हुए परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा के बजाए सप्रू मार्ग तिराहे से बांये डनलप तिराहा, सहारागंज तिराहा, चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका होकर जाएंगे। वाहन हजरतगंज मल्टीलेबल पार्किंग इनगेट से पार्किग तक जा सकेंगे।

-चारबाग से हजरतगंज चौराहा होकर परिवर्तन चौक के बजाए हुसैनगंज चौराहे, ओडियन सिनेमा, कैसरबाग होकर वाहन जाएंगे।

-अलीगंज, महानगर, कैसरबाग से वाहन परिवर्तन चौक होकर हजरतगंज चौराहे के बजाए स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका या सिकन्दरबाग या परिवर्तन चौक, सफेद बारादरी से कैसरबाग होकर जाएंगे।

-लालबाग, कैपर रोड से वाहन वाल्मीकि तिराहे के दाहिने तरफ नही जा सकेंगे। यह वाल्मीकि तिराहे से बाएं डीएम आवास, प्रेस क्लब, परिवर्तत चौक होकर जाएंगे।

-नवल किशोर रोड, लीला टॉकीज तिराहे से आने वाले वाहन बैंक ऑफ इंडिया तिराहे के बजाए आयकर भवन तिराहा, सेंट लॉरेंस कॉलोनी होकर गुजर सकेंगे।

-लालबाग चौराहे से वाहन मेफेयर, अल्का तिराहे के बजाए कैंपर रोड, कैपिटल तिराहा होकर गुजर सकेंगे।

-महानगर की तरफ से आने वाली रोडवेज और सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहे के बजाए संकल्प वाटिका तिराहा, बैकुंठधाम तिराहा, गॉधी सेतु (1090) चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा होकर जाएंगी।

-अयोध्या रोड से कैसरबाग बस अड्डा आने-जाने वाली रोडवेज बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा के बजाए पीएनटी (बालू अड्डा) तिराहे, बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवर ब्रिज, लक्ष्मण मेला बंधा चिरैयाझील चौराहा, मोतीमहल तिराहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, परिवर्तन चौक, क्लार्क अवध तिराहा, सीडीआरआई तिराहा होकर गुजर सकेंगी।

-कमता से सिटी बसें गॉधी सेतु (1090) चौराहा, सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा के बजाए गॉधी सेतु (1090) चौराहे, गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा होकर जाएंगी।

-चारबाग से रोडवेज और सिटी बसें हजरतगंज केकेसी तिराहा, कुंवर जगदीश चौराहा, कैट या हुसैनगंज चौराहा से कैसरबाग या रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा, डीएसओ चौराहा होकर जाएंगी।