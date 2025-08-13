लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट: आज से 15 अगस्त तक रहेगा रूट डायवर्जन, इधर से जाएं

Lucknow Traffic Alert: राजधानी लखनऊ में झंडारोहण समारोह के रिर्हसल के लिए आज सुबह 9 बजे से 15 अगस्त को झण्डारोहण समारोह के लिए सुबह छह बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक विधानसभा मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा।

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण समारोह के रिर्हसल के लिए 13 और 14 अगस्त की सुबह नौ बजे से और 15 अगस्त को झण्डारोहण समारोह के लिए सुबह छह बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक विधानसभा मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा। झण्डारोहण के समय विधानसभा मार्ग पर रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा तथा हजरतगंज (अटल चौक) चौराहा के मध्य यातायात का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, स्कूली वाहन, शव वाहन आदि को अनुमति रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

इधर से जाएंगे वाहन -चारबाग की तरफ से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें/कामर्शियल/बड़े वाहन लोको चौराहा, कैण्ट या हुसैनगंज चौराहा से कैसरबाग होते हुए जाएंगे।

- चारबाग से स्टेशन रोड गुरू गोविन्द सिंह मार्ग (राणा प्रताप) चौराहा से आने वाले छोटे वाहन कैसरबाग/सदर कैण्ट होते हुए जाएंगे।

-महानगर, निशातगंज/पीएनटी की ओर से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें/कामर्शियल वाहन बैकुण्ठधाम तिराहा, पीएनटी चौराहा, गॉधी सेतु (1090) चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होकर जाएंगे।

- महानगर, निशातगंज/पीएनटी की ओर से आने वाले छोटे वाहन सहारागंज तिराहा, चिरैयाझील तिराहा या 1090 चौराहा होकर जाएंगे।

- सुभाष चौराहा से हजरतगंज चौराहा, विधानसभा मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं आ सकेगा। यह कैसरबाग या केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील तिराहा से सिकन्दरबाग चौराहा या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, पीएनटी (बालू अड्डा), 1090 चौराहा होकर जाएगा।

-कैसरबाग, वीआईपी रोड/सुल्तानपुर रोड से आने वाले सामान्य यातायात गोल्फ क्लब चौराहा, गॉंधी सेतु (1090) चौराहा या लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होकर जाएगा।

-गोमतीनगर, अयोध्या रोड, 1090 चौराहा से आने वाले वाहन लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होकर जाएंगे।

कैसरबाग बस अड्डा की तरफ आज व 15 नहीं जा सकेंगे वाहन - सिटी स्टेशन की ओर से आने वाला यातायात पुलिस आफिस, इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, डालीगंज पुल होकर जाएगा।

-रेजीडेन्सी तिराहा (शहीद स्मारक) की ओर से आने वाला यातायात बलरामपुर ढाल चौराहा से गोलागंज/कैसरबाग बस स्टैंड चौराहा की ओर न जाकर शहीद स्मारक, डालीगंज पुल से बाएं चकबस्त चौराहा से जाएगा।

-अमीनाबाद की ओर से आने वाला यातायात गुईन रोड चौराहा से कैसरबाग बस अड्डा चौराहा की ओर नहीं जाएगा। यह गुईन रोड चौराहा से बाएं नजीराबाद, अमीनाबाद होकर जाएगा।

- सीडीआरआई, टेलीफोन एक्सचेंज (स्वास्थ्य भवन) चौराहा से आने वाला यातायात चकबस्त चौराहा से कैसरबाग बस अड्डा नहीं जाकर सीडीआरआई तिराहा से परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, मकबरा रोड, बारादरी कैसरबाग होकर जाएगा।

- कैण्ट रोड, बीएनरोड, लाटूश रोड की ओर से आने वाला यातायात कैसरबाग अशोक लाट से कैसरबाग बस अड्डा न जाकर नजीराबाद रोड, लाटूश रोड, बारादरी, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा होकर जाएगा।

- बलरामपुर ढाल (सीएमओ कार्यालय) चौराहा की तरफ से आने वाला यातायात शहीद स्मारक डालीगंज पुल, इक्का तांगा स्टैण्ड चौराहा, नदवा बंधा रोड होकर जाएगा।

- क्लार्क अवध तिराहा से वाहन सीडीआरआई, शहीद स्मारक या स्वास्थ्य भवन, कैसरबाग बस अड्डा चौराहा न जाकर सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु नदवा बंधा रोड या बारादरी, कैसरबाग अशोक लाट चौराहा होकर जाएंगे।

- कैसरबाग बस अड्डा चौराहा से कलक्ट्रेट, टेलीफोन एक्सचेंज (स्वास्थ्य भवन) चौराहा से सीडीआरआई तिराहा की ओर वाहन नहीं जाएंगे। यह कैसरबाग अशोक लाट, बारादरी, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा होकर जाएंगे।