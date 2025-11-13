लखनऊ में 10 नामी ब्रांडेड दुकानों पर मिलीं गड़बड़ी, 595 किलो मिठाई नष्ट कराई

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 नामी ब्रांडेड मिठाई की दुकानों पर गड़बड़ी मिली है। एफएसडीए की दूसरे जिलों से आईं टीमों ने ऐसी 595 किलो मिठाइयां नष्ट करा दी हैं, जिनकी कीमत 6.17 लाख रुपये आंकी गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की छापेमारी में लखनऊ की 10 नामी ब्रांडेड मिठाइयों की दुकानों में कई गड़बड़ियां मिलीं। मधुरिमा की रसोई में गंदगी मिली। राधेलाल क्लासिक के यहां मिली मिठाई कहीं बाहर की थी, उन्होंने केवल अपनी मुहर लगा रखी थी। कई नामचीन मिठाई की दुकानों में बिक रहीं मिठाइयां और खाद्य पदार्थ घटिया निकले। इनमें से कुछ ऐसे थे जो बिक्री के लायक नहीं थे। एफएसडीए की दूसरे जिलों से आईं टीमों ने ऐसी 595 किलो मिठाइयां नष्ट करा दी हैं, जिनकी कीमत 6.17 लाख रुपये आंकी गई है। साथ ही 36.64 कुंतल मिठाइयां और खाद्य सामग्री सीज की गई है। कुल 21 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

बड़े ब्रांड के नाम पर महंगी मिठाइयां और खाद्य सामग्री बेच रहे प्रतिष्ठानों की असल हकीकत जानने के लिए बुधवार को एफएसडीए आयुक्त ने दूसरे जिलों में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर जांच के निर्देश दिए। एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने बताया कि 10 टीमों ने शहर की 10 सबसे मशहूर मिठाई की दुकानों में अचानक छापेमारी की। मोती महल, रिट्ज, राधेलाल क्लासिक, मधुरिमा, नीलकंठ, सियाराम, महालक्ष्मी, श्याम स्वाद, कंचन स्वीट्स तथा छप्पन भोग का निरीक्षण किया गया।

सड़ गई थी मिठाई, फिर भी बिक्री नादरगंज स्थित छप्पन भोग के कारखाने से आठ खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। 36.64 कुंतल खाद्य पदार्थ सीज किए गए, जिनकी कीमत 14 लाख 40 हजार रुपये है। इनके निर्माण या उपयोग की अधिकतम अवधि स्पष्ट नहीं थी या मानकों का उल्लंघन था। साथ ही 10 किलो रंगीन पेठा (मूल्य ₹4000) नष्ट कराया गया। इस प्रतिष्ठान पर कानपुर नगर में बने संदिग्ध खाद्य पदार्थ भी पाए गए, जिसके क्रम में कानपुर नगर में देर रात तक जांच चली। स्वच्छता में कमी पाए जाने पर सुधार का नोटिस दिया गया। अलीगंज की श्याम स्वाद मिठाई की दुकान से करीब 3 कुंतल काजू की मिठाई जब्त की गई। इसकी बाजार कीमत ₹3,60,000 रुपये है। जांच के लिए दो नमूने लिए गए। स्वच्छता में सुधार के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मिठाई बनाने में उपयोग हो रहा घी और ड्राई फ्रूट खराब और मिलावटी थे। कमता चौराहे पर स्थित नीलकंठ स्वीट्स से 255 किलो मिठाई सड़ी मिली। अधिकतर मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं थी। इंदिरा नगर स्थित कंचन स्वीट्स से 30 किलो सड़ी मिठाई जब्त की गई। इसकी बाजार कीमत ₹24,000 है। फ्रिज और स्टोरेज में गंदगी, दीवारों पर फफूंदी थी। कुल मिलाकर लगभग 595 किलो मिठाई नष्ट कराई गई। इस दौरान राधेलाल क्लासिक से 04, मधुरिमा से 04, सियाराम से 03 और श्याम स्वाद से 02 नमूने लिए गए।