लखनऊ टू दिल्ली 120 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, आलमनगर से रोजा तक स्पीड ट्रायल

लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की अधिकतम गति 100 से बढ़ाकर 120 किमी/घंटा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रैक मजबूत करने, नई सिग्नलिंग और सुरक्षा सिस्टम लागू किए गए हैं। सफल स्पीड ट्रायल के बाद सेफ्टी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी, मंजूरी मिलने पर अप्रैल से नई रफ्तार लागू होगी।

लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जल्द ही इस रूट पर ट्रेनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इसके लिए ट्रैक, सिग्नलिंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शुक्रवार को रेलवे के महाप्रबंधक ने बालामऊ, रोजा और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और सेफ्टी अधिकारियों के साथ ट्रैक की तकनीकी जांच की।

हाईस्पीड ट्रैक बनाए जा रहे रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले करीब डेढ़ वर्ष से इस परियोजना पर लगातार काम चल रहा था। सबसे पहले ट्रैक को हाईस्पीड संचालन के अनुकूल बनाने के लिए रेल पटरी को मजबूत किया गया। पहले जहां 52 किलोग्राम प्रति मीटर की रेल लाइन लगी थी, उसे बदलकर 60 किलोग्राम प्रति मीटर की भारी और मजबूत रेल पटरी लगाई गई है। इससे तेज गति से ट्रेन संचालन के दौरान स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही बीसीएम मशीनों के जरिए ट्रैक में पत्थरों की पैकिंग कर लाइन को और मजबूत बनाया गया है।

क्या है ब्लॉक सिग्नल सिस्टम? स्पीड बढ़ाने के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लागू किया गया है। यह एक आधुनिक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था है, जिसमें यदि किसी सेक्शन में पहले से ट्रेन मौजूद होगी तो पीछे आने वाली ट्रेन को सिग्नल क्लियर नहीं मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन स्वतः रुक जाएगी। इससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा।

सफल रहा 120 KM/H का स्पीड ट्रायल मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रोजा और बालामऊ सेक्शन में ट्रैक अपग्रेडेशन और सिग्नलिंग सुधार के काम पूरे किए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान अलमनगर से रोजा तक ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर स्पीड ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल के दौरान ट्रैक की स्थिरता, ब्रेकिंग सिस्टम और सिग्नलिंग की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया।

सेफ्टी रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा अब निरीक्षण टीम अपनी विस्तृत सेफ्टी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजेगी। रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल माह से इस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी। योजना के अनुसार मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलेंगी, जबकि मालगाड़ियों की गति 80 से 100 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेनों की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित की जाएगी।