बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने पर जेई के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन, 2 संविदाकर्मी बर्खास्त

राजधानी लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने पर जेई के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन लिया गया है। जूनियर इंजीनियर ऋषि गोस्वामी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही दो संविदाकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के बिजली विभाग में रिश्वतखोरी के मामले में तगड़ा ऐक्शन हुआ है। एक जूनियर इंजीनियर(जेई) और दो संविदा कर्मचारियों पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। सरोसा भरोसा 11 केवी एलटी उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर ऋषि गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही फीडर प्रभारी समेत दो संविदाकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। दरअसल नए बिजली कनेक्शन के लिए 13 लाख के एस्टीमेट पर पांच लाख की अतिरिक्त घूस मांगने का मामला है।

16 जून को 'बिजली कनेक्शन के लिए जेई ने मांगी पांच लाख घूस' शीर्षक से हिन्दुस्तान खबर प्रकाशित की थी। मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने खबर को संज्ञान में हुए जांच एवं सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट के बाद उक्त कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो के अनुसार अमौसी जोन के दुबग्गा डिवीजन में तैनात जेई ऋषि गोस्वामी एवं फीडर प्रभारी अवनीश यादव किसी अज्ञात युवक से एक प्लाटिंग एरिया के विद्युतीकरण के लिए डीलिंग कर रहे थे। जिसका एस्टीमेट 13 लाख होने के बाद पांच लाख की घूस मांगते सुनाई दे रहे हैं। जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

हिंदुस्तान ने वायरल वीडियो के आधार पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपते ही विभाग में हड़कंप मच गया। मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता तकनीकी ने ब्रह्म पाल ने जांच पड़ताल में मामले को सही पाए जाने पर जेई ऋषि गोस्वामी को निलंबित करते हुए 11 केवी एलटी काकोरी क्षेत्र से सम्बद्ध कर दिया। साथ ही संविदा पर तैनात कुशल श्रमिक फीडर प्रभारी अवनीश यादव एवं अकुशल श्रमिक आशुतोष यादव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।