बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने पर जेई के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन, 2 संविदाकर्मी बर्खास्त
राजधानी लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने पर जेई के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन लिया गया है। जूनियर इंजीनियर ऋषि गोस्वामी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही दो संविदाकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ के बिजली विभाग में रिश्वतखोरी के मामले में तगड़ा ऐक्शन हुआ है। एक जूनियर इंजीनियर(जेई) और दो संविदा कर्मचारियों पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। सरोसा भरोसा 11 केवी एलटी उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर ऋषि गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही फीडर प्रभारी समेत दो संविदाकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। दरअसल नए बिजली कनेक्शन के लिए 13 लाख के एस्टीमेट पर पांच लाख की अतिरिक्त घूस मांगने का मामला है।
16 जून को 'बिजली कनेक्शन के लिए जेई ने मांगी पांच लाख घूस' शीर्षक से हिन्दुस्तान खबर प्रकाशित की थी। मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने खबर को संज्ञान में हुए जांच एवं सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट के बाद उक्त कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो के अनुसार अमौसी जोन के दुबग्गा डिवीजन में तैनात जेई ऋषि गोस्वामी एवं फीडर प्रभारी अवनीश यादव किसी अज्ञात युवक से एक प्लाटिंग एरिया के विद्युतीकरण के लिए डीलिंग कर रहे थे। जिसका एस्टीमेट 13 लाख होने के बाद पांच लाख की घूस मांगते सुनाई दे रहे हैं। जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
हिंदुस्तान ने वायरल वीडियो के आधार पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपते ही विभाग में हड़कंप मच गया। मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता तकनीकी ने ब्रह्म पाल ने जांच पड़ताल में मामले को सही पाए जाने पर जेई ऋषि गोस्वामी को निलंबित करते हुए 11 केवी एलटी काकोरी क्षेत्र से सम्बद्ध कर दिया। साथ ही संविदा पर तैनात कुशल श्रमिक फीडर प्रभारी अवनीश यादव एवं अकुशल श्रमिक आशुतोष यादव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
हरदोई में सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा
वहीं हरदोई में कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लिलवल शाखा प्रबंधक समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। इनपर स्वरोजगार योजना के नाम पर ऋण स्वीकृति में धोखाधड़ी और 4.03 लाख रुपये मिलीभगत कर हड़पने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम आदमपुर निवासी अंकिता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत दर्जी का प्रशिक्षण लिया था। आरोप है कि गांव इमामीपुरवा मजरा तरीपुरवा हरियावां निवासी कमरुद्दीन खान ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर 5700 रुपये एडवांस में लिए। इसके बाद श्री गणेश जनसेवा केन्द्र आनन्द सिनेमा प्रोपाइटर अमित कुमार शुक्ला निवासी नई सिविल लाइन से ऑनलाइन आवेदन कराया। महिला का आरोप है कि इन लोगों ने मिलीभगत कर उसके नाम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लिलवल शाखा से 4,03,845 रुपये का ऋण स्वीकृत करा लिया। ऋण का पूरा पैसा एसएस ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें