फ्लैट में घुसकर सोसाइटी अध्यक्ष ने युवती और उसके भाई को पीटा, छेड़छाड़ की; कपड़े फाड़े

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर सोसाइटी के अध्यक्ष ने साथियों संग मिलकर एक युवती और उसके भाई को जमकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ की। मामले में केस दर्ज हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में आईआईएम रोड एल्डिको सिटी तिराहे के पास स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर सोसाइटी के अध्यक्ष ने साथियों संग मिलकर एक युवती और उसके भाई को जमकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ की, सिर दीवार पर पटक दिया। बचाव में दौड़े उसके भाई को भी पीटा। युवती ने हमलावरों पर सोने की चेन, बाली, 20 हजार रुपये और मोबाइल लूट का भी आरोप लगाया है। सुनवाई न होने पर उसने मंगलवार को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद अफसरों के आदेश पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने युवती से मारपीट को लेकर कार्रवाई की मांग की।

पीड़िता के मुताबिक वह अपार्टमेंट में भाई के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। गुरुवार को वह भाई के साथ फ्लैट में थी। इस बीच सासाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह और उनके साथी दरवाजा पीटने लगे। खोलने में देरी होने पर लात मारकर तोड़ते हुए अंदर घुस आए। गाली-गलौज कर हमला बोल दिया। लात-घूसों से जमकर पीटा। कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ की। बाल पकड़कर घसीटा और सिर दीवार में पटक दिया। बचाव में भाई दौड़ा तो उसे भी जमकर पीटा। जान से मारने की धमकी दी। बंधक बना लिया। इसके बाद गले से सोने की चेन, कान की बाली, टेबर की ड्रार रखे 20 हजार और मोबाइल लूटकर चले गए। हमलावरों के खिलाफ घटना की शिकायत लेकर चौकी और थाने पहुंची पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

पीड़िता का आरोप है कि वह चार दिन से थाने के चक्कर काट रही है पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मंगलवार दोपहर उसने थाने के बाहर का एक वीडियो बनाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते और कार्रवाई की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल वीडियो का अफसरों ने संज्ञान लिया। मड़ियांव पुलिस को तत्काल मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि चार दिन पूर्व युवती का गाड़ी लगाने को लेकर अपार्टमेंट के गार्ड से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान उसने गार्ड का मोबाइल छीनकर पटक दिया था। उसका मोबाइल टूट गया था। इसके अलावा सोसाइटी के लोगों से कुछ और भी विवाद हुआ था। युवती की तहरीर के आधार पर सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जांच की जा रही है।