एसआईआर पहले दिन ही धड़ाम हुआ, ज्यादातर बीएलओ को नहीं मिले किट; चलती रही जद्दोजहद

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को पहले दिन ही झटका लगा।ज्यादातर बीएलओ तो समय पर पहुंचे लेकिन उनको किट नहीं मिला। दोपहर तक यही जद्दोजहद चलती रही।

एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को पहले दिन ही झटका लगा। राजधानी लखनऊ के ज्यादातर बीएलओ तो समय पर पहुंचे लेकिन उनको किट नहीं मिला। दोपहर तक यही जद्दोजहद चलती रही। दोपहर बाद कुछ इलाकों तक बूथ लेवल अधिकारी पहुंचे और गणना प्रपत्र बांटे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहनलालगंज, निगोहां, काकोरी, रहीमाबाद, लखनऊ पूर्व, कैंट समेत कई इलाकों में बीएलओ तक गणना प्रपत्र नहीं पहुंचे। इन इलाकों के कुछ बीएलओ ने सुबह बताया कि एक दिन पहले ही प्रशिक्षण पूरा हुआ है। चुनाव आयोग से गणना प्रपत्र भेजे जाने थे लेकिन हमें शाम या कल तक दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में प्रगाढ़ पुनरीक्षण में घर-घर जाने की शुरुआत वे बुधवार से ही कर पाएंगे। एक बीएलओ ने बताया कि जिले में दिन में एक बजे तक करीब 30 से 35 फीसदी बूथ लेवल ऑफिसरों को ही गणना प्रपत्र दिए गए। ऐसे में अभियान की ठीक से शुरुआत पहले दिन नहीं हो सकी।

विपक्ष ने पूछा क्यों नहीं बताया समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिन में पता चला कि कुछ इलाकों में बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर पहुंच रहे हैं। इस पर सपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारियों से सम्पर्क कर नाराजगी जताई। कहा कि जब राजनीतिक दलों के साथ बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनका सहयोग लिया जाएगा। बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट जाएंगे तो जब टीमें निकलीं तो बताया क्यों नहीं गया। सपा के जिला महासचिव गौरव सिंह यादव ने कहा आज पहला दिन था। कितने बजे बीएलओ वार्डों में जा रहे हैं इस जानकारी का अभाव था। ऐसे में पारदर्शिता पर सवाल उठता है।

हमारे निर्वाचन प्रभारियों ने चुनाव आयोग से सम्पर्क किया तो कई ने फोन ही रिसीव नहीं किया। पार्टी के विभिन्न इलाकों के प्रभारियों ने बताया कि शाम तक ज्यादातर क्षेत्रों में कोई बीएलओ नहीं पहुंचा। कांग्रेस के पार्षद और पूर्व शहर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कई वार्डों में अपने बूथ प्रभारियों से शाम को सम्पर्क किया। कहीं एक स्थान पर भी कोई बीएलओ के पहुंचने की पुष्टि नहीं कर पाया। आज पहला दिन था, उम्मीद थी कि बीएलओ घर घर पहुंचेंगे।

सरोजनीनगर में बंटे प्रपत्र, डीएम और एसडीएम भी पहुंचे शहर के कुछ इलाकों में गणना प्रपत्र बांटने का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य का जायजा लेने डीएम विशाख जी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 19, 20 व 100 पर पहुंच कर वितरण का कार्य देखा। बूथ संख्या 19 में बीएलओ राजेश चंद्र राव, बूथ संख्या 20 सरोसा भरोसा सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ सरला उपस्थित मिले। इसके साथ ही बूथ संख्या 100 सेक्टर जी एलडीए कॉलोनी आशियाना पर बीएलओ गंगाराम उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थल पर मौजूद बीएलओ से विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता तक गणना प्रपत्र समय पर पहुंचे। साथ ही इसे भरने के बाद प्रत्येक मतदाता से चार दिसम्बर के पूर्व इन प्रपत्रों को इकट्ठा कर लें। वहीं अपर नगर मजिस्ट्रेट सचिन वर्मा समेत अन्य अधिकारी भी इस कार्य में शामिल हुए।