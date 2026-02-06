Hindustan Hindi News
लखनऊ की सुरक्षा खतरे में, 1,000 कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ की सुरक्षा खतरे में है। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर पर नजर रखने वाले 1,000 आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है।

Feb 06, 2026 03:53 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने के दावों को एक बड़ा झटका लगा है। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर पर नजर रखने वाले 1,000 आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम अब लगभग ठप पड़ गया है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे नजर आ रही है।

यह संकट लखनऊ स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बीच भुगतान को लेकर पैदा हुआ है। कंपनी द्वारा प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र के अनुसार, अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

कंपनी ने लिखा है कि बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पीएफएमएस और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए फंड जारी नहीं किया। फंड की कमी के चलते रिलायंस जियो की इंटरनेट और एमपीएलएस कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि कंट्रोल रूम को मिलने वाली कैमरों की लाइव फीड और रिकॉर्डिंग जीरो हो गई है।

बिजली कटने की भी चेतावनी, सुरक्षा पर दोहरा प्रहार

चिंता की बात केवल कैमरों का बंद होना ही नहीं है। पत्र में खुलासा हुआ है कि बिजली विभाग ने भी कंट्रोल रूम का बिल बकाया होने के कारण बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे भविष्य में पुरानी रिकॉर्डिंग को रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा।

आम जनता और पुलिस के लिए बढ़ी मुश्किलें

लखनऊ पुलिस अक्सर अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है।स्मार्ट कैमरों के माध्यम से होने वाला चालान और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रभावित हुआ है। यदि इस दौरान कोई बड़ी वारदात होती है, तो पुलिस के पास ठोस डिजिटल सबूत नहीं रहेगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

