लखनऊ की सुरक्षा खतरे में, 1,000 कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ की सुरक्षा खतरे में है। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर पर नजर रखने वाले 1,000 आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है।

राजधानी लखनऊ को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने के दावों को एक बड़ा झटका लगा है। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर पर नजर रखने वाले 1,000 आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम अब लगभग ठप पड़ गया है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे नजर आ रही है।

यह संकट लखनऊ स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बीच भुगतान को लेकर पैदा हुआ है। कंपनी द्वारा प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र के अनुसार, अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

कंपनी ने लिखा है कि बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पीएफएमएस और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए फंड जारी नहीं किया। फंड की कमी के चलते रिलायंस जियो की इंटरनेट और एमपीएलएस कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि कंट्रोल रूम को मिलने वाली कैमरों की लाइव फीड और रिकॉर्डिंग जीरो हो गई है।

बिजली कटने की भी चेतावनी, सुरक्षा पर दोहरा प्रहार चिंता की बात केवल कैमरों का बंद होना ही नहीं है। पत्र में खुलासा हुआ है कि बिजली विभाग ने भी कंट्रोल रूम का बिल बकाया होने के कारण बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे भविष्य में पुरानी रिकॉर्डिंग को रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा।