स्कूल वैन चालक ने 10वीं की छात्रा से की छेड़छाड़, भेजा था अश्लील मैसेज, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पारापारा इलाके में निजी स्कूल वैन चालक ने 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। साथ ही अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। भाई की तहरीर पर पारा पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

वैन चालक आशू उनकी नाबालिग बहन से आए दिन छेड़छाड़ कर रहा है। आरोपी 15 दिनों से बहन को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा है। बहन के विरोध करने पर आरोपी उसे धमका रहा है। वह बहन पर मैसेज डिलीट करने का दबाव बना रहा है। शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। जिसके कारण बहन सहमी हुई है। पूछने पर बहन ने अपनी आप बीती बताई। यह सुन उनके होश उड़ गए। शनिवार को पारा थाने में आरोपी वैन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक आरोपी वैन चालक आशू को जेल भेजा गया है।

स्कूलों के आस-पास छुट्टी के समय घूमने वाले चार मनचले गिरफ्तार

पुलिस इन दिनों मिशन शक्ति के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पुलिस टीमें स्कूलों में जाकर छात्राओं को जागरुक कर रही है। इस बीच छात्राओं ने एसीपी को बताया कि छुट्टी के समय मनचले अक्सर स्कूल के आस-पास घूमते रहते है। एसीपी रजनीश वर्मा ने इंस्पेक्टर डीके सिंह की अगुवाई में शनिवार को मिशन शक्ति के तहत टीम को स्कूलों के पास भेजा। पुलिस टीम जब संट पीटर्स स्कूल के पास पहुंची तो चार लड़के उसी जगह घूम रहे थे। पुलिस टीम को देख भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर चारों को पकड़ लिया। जिसमें दो युवक निगोहां थाना क्षेत्र के व दो आशियाना थाना क्षेत्र के निकले। वह स्कूल के पास छुट्टी के समय क्या कर रहे थे बता नही सके। जिसके बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई कर जेल भेज दिया। एसीपी ने बताया कि पकड़ गए चारों की पहचान अभिषेक, शिवा राजपूत, राम किशन व अर्चित के रुप में हुई है।