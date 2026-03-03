बर्थ-डे पार्टी में 12 साल के छात्र की गोली लगने से मौत, 13 साल के क्लासमेट पर हत्या का केस

लखनऊ के कृष्णानगर में 12 साल के छात्र उनैज खान की उसके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गोली लगने से मौत हो गई। छात्र के क्लासमेट और माता-पिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है।

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में सोमवार को एक जन्मदिन की पार्टी मातम में बदल गई। बिरगवां क्षेत्र में आयोजित पार्टी के दौरान 12 वर्षीय छात्र उनैज खान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली छात्र की कनपटी पर लगी और माथे को चीरती हुई निकल गई। मृतक के पिता ने बेटे के 13 वर्षीय क्लासमेट, उसके माता-पिता और परिजनों पर साजिश के तहत घर बुलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

दोस्त के साथ कार से गया था जन्मदिन मनाने पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) निपुण अग्रवाल के मुताबिक, अमौसी के बेहसा गांव निवासी जमीर खान का बेटा उनैज एक मिशनरी स्कूल में कक्षा सात का छात्र था। जमीर खान, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं, ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे उनैज का सहपाठी अपने ड्राइवर और तीन अन्य साथियों के साथ कार से उनके घर आया था।

वह उनैज को अपना जन्मदिन मनाने के लिए साथ ले गया। शाम करीब 7:30 बजे आरोपी छात्र के पिता ने उनैज के घर व्हाट्सएप ऑडियो कॉल कर धमकी भरे लहजे में कहा कि "तुम्हारा भाई लोकबंधु अस्पताल में है, वहां आ जाओ।" जब परिवार अस्पताल पहुंचा, तो उनैज वहां मृत अवस्था में मिला।

खेल-खेल में चली गोली या सोची-समझी साजिश? घटना को लेकर दो अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी छात्र उनैज को नीचे खड़ी कार के पास ले गया था। वहां उसने कार में रखी अपने पिता की रिवॉल्वर निकाली और उसे दिखाने लगा। इसी दौरान अचानक गोली चल गई जो उनैज की कनपटी में जा लगी।

दूसरी ओर, मृतक के पिता जमीर खान का आरोप है कि कुछ दिन पहले स्कूल में हुई पीटीएम (PTM) के दौरान आरोपी के पिता ने उन्हें धमकी दी थी। उनका दावा है कि पुरानी खुन्नस के चलते उनके बेटे को साजिश के तहत घर बुलाकर गोली मारी गई है।