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गर्मी और हीटवेव से बचाव को स्कूलों में विशेष इंतजाम, योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Apr 28, 2026 06:37 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और हीटवेव से छात्रों को बचाने के लिए स्कूलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों को दोपहर के समय बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करने और बच्चों के लिए छाया व पानी के विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

गर्मी और हीटवेव से बचाव को स्कूलों में विशेष इंतजाम, योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

UP News: सरकार ने प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी विद्यालयों में विशेष सुरक्षा इंतजाम लागू करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। मध्याह्न भोजन (एमडीएम) व्यवस्था को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा से जोड़ते हुए जमीनी स्तर पर मजबूत करने को कहा गया है। योगी सरकार ने इस भीषण गर्मी के दौरान स्कूलों को पढ़ाई के केंद्र के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के प्राथमिक केंद्र बना दिये हैं। इसी के तहत विद्यालयों में हीटवेव से बचाव के उपाय, समयबद्ध गतिविधियां और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश लागू किए गये हैं।

एमडीएम बना बच्चों की सुरक्षा का मजबूत आधार

मध्याह्न भोजन को इस पूरी रणनीति में अहम भूमिका दी गई है। बच्चों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रहीं हैं। गर्मी के दौरान सरकार का फोकस इसे केवल भोजन योजना तक सीमित न रखकर स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग करने पर है।

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दवाओं के वितरण से जमीनी तैयारी मजबूत

स्वास्थ्य विभाग को ओआरएस, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयरन की गोलियों और प्राथमिक उपचार किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए आयरन की पिंक गोलियां वितरित करने तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयरन की नीली गोलियां उपलब्ध कराने को कहा गया है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों तक इनकी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। दवाओं की निर्धारित समयानुसार खुराक सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षकों को भी सहयोग करने के निर्देश हैं।

यह निर्देश

- दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें

- पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस या तरल पदार्थ लेते रहें

- हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें

- सिर को टोपी/गमछे से ढककर रखें

- धूप में खेलकूद या ज्यादा शारीरिक गतिविधि से बचें

- चक्कर, कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत आराम करें और चिकित्सा लें

- स्कूलों में बच्चों को छायादार स्थान और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

गर्मी बना रही रिकॉर्ड

गौरतलब है कि यूपी में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। अप्रैल में सर्वाधिक गर्मी का बांदा में नया रिकॉर्ड बना है। सोमवार को बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 1951 से अब तक इतना तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया था। देश में सबसे गर्म रहे शहरों की सूची में भी बांदा सबसे ऊपर रहा।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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