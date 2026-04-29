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काम की बात: बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ेगा बहुत भारी, अब केवल जुर्माना नहीं, RTO का बड़ा एक्शन शुरू

Apr 29, 2026 06:43 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर सबसे ज्यादा आईटीओ विभाग की नजर है। अब केवल जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस ही निलंबित और रद्द किया जाएगा।

बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ेगा बहुत भारी, अब केवल जुर्माना नहीं, RTO का बड़ा एक्शन शुरू

UP News: बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान हो जाएं। बार-बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना केवल आर्थिक दंड (जुर्माना) तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे चालकों को सड़क पर वाहन चलाने के अधिकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। परिवहन विभाग (RTO) ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना हेलमेट बेधड़क होकर बाइक या कोई भी दोपहिया वाहन चलाना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए जाएंगे। इसकी शु्रुआत भी हो गई है। निलंबन अवधि में यदि वाहन चलाते मिलेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस को रद करने की सिफारिश की जाएगी।

यह पहली बार है जब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के आरटीओ कार्यालय के अनुसार पिछले तीन महीनों में पांच या पांच बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 124 वाहन चालकों के डीएल निलंबित किए गए हैं। इसमें बिना हेलमेट के 86, नशे में ड्राइविंग के 18 व खतरनाक ड्राइविंग पर 20 वाहन चालकों के डीएल निलंबित किए गए हैं। तीन माह के लिए निलंबित लाइसेंस के दौरान यदि चालक वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके लाइसेंस को रद करने की सिफारिश की जाएगी।

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570 चालकों को नोटिस

आरटीओ कार्यालय के अनुसार बार-बार नियम तोड़ने वाले 570 वाहनों का चालान करने के साथ ही नोटिस भी भेजा गया है। इनमें 250 मामले सिर्फ बिना हेलमेट के हैं जिन्होंने चालान भी जमा नहीं किया है। ये चालान इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौराहों पर लगे कैमरों से ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं।

कार पर 22500 का जुर्माना

लखनऊ। खुद के पास लर्निंग लाइसेंस और कार चलाना सिखा रहे थे दूसरों को। एआरटीओ प्रवर्तन की जांच में यह खुलासा हुआ। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव मंगलवार को आईआईएम रोड पर यादव चौराहा के पास सिद्धि विनायक मोटर ट्रेनिंग स्कूल का बोर्ड लगा कर कार चलाना सिखा रही एक कार को रोका। पता चला कि कार चलाना सिखा रहे चालक संचित कुमार के पास लर्निंग लाइसेंस है। इस्तेमाल की जा रही कार निजी थी और नवाब हसन, सीतापुर रोड, लखनऊ के नाम पर पंजीकृत है। उसका फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं था। मोटर ट्रेनिंग स्कूल आरटीओ में पंजीकृत ही नहीं है। कार स्वामी और चालक के खिलाफ मड़ियांव थाने में तहरीर दी गई। कार सीज करते हुए 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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