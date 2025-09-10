रिटायर्ड एई को गोली से उड़ाया, काम करने गई पत्नी के नहीं लौटने से नाराज सिक्योरिटी गार्ड ने की वारदात

राजधानी लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के रिटायर एई के घर काम करने गई पत्नी तीन दिन से नहीं लौटी तो इससे नाराज सिक्योरिटी गार्ड मनोज पांडेय दोनाली बंदूक लेकर पहुंचे और एई के सीने में गोली दाग दी।

लखनऊ में मड़ियांव के दिलकश विहार कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अरुण कुमार मिश्र (68) के घर काम करने गई पत्नी तीन दिन से नहीं लौटी। इससे नाराज सिक्योरिटी गार्ड मनोज पांडेय दोनाली बंदूक लेकर पहुंचे और अरुण के सीने में गोली दाग दी। अरुण की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या से पूरी कालोनी में सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस, महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

अरुण कुमार मिश्र का पैतृक आवास डंडहिया में है। वह मड़ियावं की दिलकश कॉलोनी में अकेले रहते थे। पत्नी अंजू विवाद के कारण सीतापुर सिविल लाइन में रहती हैं, जबकि बेटा अनुज अमेरिका में नौकरी करता है। अरुण घर के अंदर अपने ड्राइंगरूम में थे। इस बीच बीकेटी के भैंसामऊ में रहने वाली रामा देवी खाना बना रही थी। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि इस बीच रामादेवी का पति मनोज पांडेय अपनी दोनाली बंदूक लेकर अरुण के घर पहुंचा। वहां मनोज ने पत्नी से घर चलने को कहा। इस बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। शोर सुनकर अरुण पहुंचे। बीच-बचाव की कोशिश की तो मनोज ने अरुण के सीने में गोली दाग दी। अरुण खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े, जबकि मनोज मौके से भाग निकला। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जुट गए। लोगों ने घटना की जानकारी अलीगंज मेहंदी टोला में रहने वाले भतीजे नितिम को दी। आनन फानन नितिन और उनके परिवारीजन आ गए।

मौके से रामादेवी को हिरासत में ले लिया गया। फोरेंसिक टीम और इंस्पेक्टर अलीगंज ऋषभ यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तीन दिन से रामा देवी अपने छह साल के बच्चे के साथ अरुण के घर पर ही रुकी थी। वह अपने घर नहीं गई थी। इस कारण से उसका पति नाराज था। मनोज मूल रूप से लखीमपुरखीरी के शारदा नगर सलनापुर का रहने वाला है। वह कई साल से पत्नी और बच्चों के साथ भैंसामऊ में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। नितिन की तहरीर पर मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।