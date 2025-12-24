Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLucknow Rashtriya Prerna Sthal ready for inauguration, PM Modi tweets before the gift; three-layer security
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन को तैयार, सौगात से पहले PM मोदी का आया ट्वीट; होगी थ्री लेयर सुरक्षा

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन को तैयार, सौगात से पहले PM मोदी का आया ट्वीट; होगी थ्री लेयर सुरक्षा

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन को तैयार है।65 एकड़ में विकसित भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इस भव्य परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

Dec 24, 2025 08:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल का साक्षी बनने जा रही है। 65 एकड़ में विकसित भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इस भव्य परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि भारतीय राजनीति और राष्ट्रनिर्माण को दिशा देने वाली महान विभूतियों को समर्पित एक प्रेरणा केंद्र भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। प्रेरणा स्थल को कार्यक्रम का केंद्र बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। थ्री लेयर अभेद सुरक्षा घेरा होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी, खुफिया विभाग और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी पिछले तीन दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और हर बिंदु पर बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है।

वहीं लखनऊ आने और सौगात देने से पहले पीएम मोदी ने ऐक्स पर लिखा कि देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।

हर कोना खंगाला जा रहा

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक न हो, इसके लिए प्रेरणा स्थल और आसपास के पूरे इलाके को अभेद सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर अचानक रूट में पड़ने वाले 14 अतिरिक्त बिजली के खंभों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। इन खंभों को संभावित खतरे के रूप में चिन्हित किया गया था। उच्च स्तर से मिले आदेश के बाद अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें रातों-रात हटवाना शुरू करा दिया है।

हेलीपैड तक बाधा मुक्त रास्ता

प्रेरणा स्थल रोड को पूरी तरह बाधा मुक्त किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के काफिले और हेलीकॉप्टर मूवमेंट में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सड़क की मरम्मत, साफ-सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। हर छोटे-बड़े बिंदु पर प्रशासन की पैनी नजर है।

अमौसी से प्रेरणा स्थल तक विशेष व्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से विशेष विमान द्वारा अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद वे सीधे सेना के हेलीकॉप्टर से प्रेरणा स्थल के लिए रवाना होंगे। इसी रूट को सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार रिहर्सल और निरीक्षण कर रही हैं।

वीवीआईपी मेहमानों के लिए खास इंतजाम

प्रधानमंत्री और अन्य अति विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। हेलीपैड के आसपास स्वच्छता के लिए अलग से टीमें तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर की देखरेख और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पोर्टिको क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, गर्म दूध, जूस और निर्धारित मानकों के अनुरूप खान-पान की व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर क्रू के लिए विश्राम कक्ष और भोजन की भी विशेष तैयारी की गई है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्य समय से पहले पूरा होना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

