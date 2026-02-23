Hindustan Hindi News
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बिहार जा रही स्लीपर बस पलटी, 7 की मौत

Feb 23, 2026 05:24 pm IST
राजधानी लखनऊ में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर बिहार जा रही स्लीपर कोच बस पलट गई। इस हादसे में सात की मौत हो गई है जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर बिहार जा रही स्लीपर कोच बस पलट गई। इस हादसे में सात की मौत हो गई है जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और आपदा बल राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आला अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं। कमिश्नर विजय विश्वास पंत भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बस पानीपत से बिहार अरहरिया सवारियां लेकर जा रही थी।

राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज के जौखंडी गांव में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस बेकाबू होकर पलट गई। भीषण सड़क हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी से तरह से बस में फंसे लोगों को निकाला। हादसे अभी तक सात लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं 40 से अधिक लोगों को घायल बताया जा रहा है। गंभीर घायलों को सीएचसी गोसाईगंज से केजीएमयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया। मुख्यालय से अतिरिक्त एंबुलेंस रवाना की गई।

