सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी से भारी आक्रोश, लखनऊ में सड़क पर उतरे युवा, अल्टीमेटम

Mar 08, 2026 06:12 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, संवाददाता
बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा सीएम योगी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में लखनऊ के हजरतगंज में युवाओं ने प्रदर्शन किया। पुतला फूंकते हुए मौलाना की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई और 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।

सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी से भारी आक्रोश, लखनऊ में सड़क पर उतरे युवा, अल्टीमेटम

Up News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ बिहार के एक मौलाना द्वारा की गई अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणी ने राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में उबाल पैदा कर दिया है। इस अपमानजनक कृत्य से आक्रोशित युवाओं और छात्र नेताओं ने शुक्रवार को लखनऊ के प्रमुख हजरतगंज चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका और शासन-प्रशासन से उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

मजहबी जलसे में जहर उगलने का आरोप

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व छात्र नेता और अधिवक्ता अनुराग तिवारी ने बताया कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक सार्वजनिक मजहबी जलसे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के संबंध में अत्यंत अभद्र और उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया है। आरोप है कि मौलाना ने उत्तर प्रदेश में लागू 'गोकशी विरोधी कानून' के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को भड़काने के उद्देश्य से यह घृणित टिप्पणी की। अनुराग तिवारी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की माता के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न केवल सामाजिक सौहार्द को आहत करती है, बल्कि यह सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती है।

प्रदेशव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम

हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से मांग की है कि आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और बिहार पुलिस के समन्वय से उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले चार दिनों के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह आंदोलन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री की माताजी की सुरक्षा बढ़ाने की भी पुरजोर मांग की।

प्रशासन ने दिया आश्वासन

काफी देर तक चले हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वे आरोपी की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहाँ लोग इसे राजनीति का निम्नतम स्तर बता रहे हैं। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाने में लगी है ताकि कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

