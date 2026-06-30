Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर में जा घुसी लखनऊ की बस, ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत, 27 घायल

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक को आई झपकी बताई जा रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर में जा घुसी लखनऊ की बस, ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत, 27 घायल

Yamuna Expressway Accident: यूपी के मथुरा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के राया थाना क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में जा भिड़ी। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई। जबकि 27 यात्री घायल हो गए। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस, टोल टीम और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, बस सोमवार रात लखनऊ से 45 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 3:41 बजे राया कट के पास माइलस्टोन 112-113 के बीच मैनपुरी के रहने वाले चालक उपदेश यादव को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में चीख-पुकार मच गई।

सीओ महावन संजीव राय ने बताया कि हादसे में चालक सहित चार लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 घायल यात्रियों का उपचार चल रहा है। पुलिस और टोल टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे के बाद हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारु कराया गया। अन्य मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एसपी देहात, एडीएम प्रशासन, एसपी ट्रैफिक, एसडीआरएफ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिग के वक्त विमान का टायर फटा,150 यात्रियों की अटकी सांसें

बेकाबू टैंकर ने बाप-बेटे को रौंदा

उधर, फिरोजाबाद के मैनपुरी रोड स्थित मोहम्मदपुर माड़ई के पास अपने घर के छप्पर में सो रहे एक ही परिवार के लोगों को बेकाबू गैस टैंकर ने रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही पिता-पुत्र की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जबकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम, सीओ ने लोगों को उचित कार्यवाही का भरोसा देकर शांत किया।

ये भी पढ़ें:इंजन बंद होने से पहले ही एयरक्राफ्ट से उतरीं ट्रेनी पायलट, पंखे से कटी पीठ

कासिम अली, बेटे तौहसिम. बेटी शिफा के साथ अपने घर के छप्पर में चारपाई पर सो रहे थे। जबकि पिता कासिम सोकर उठकर बैठा हुआ था। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास अरांव की ओर से आ रहे एक टैंकर बेकाबू होकर उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही पिता पुत्र के शव के चिथड़े उड़ गए। हादसे में दोनों की तत्काल मौत हो गई जबकि बेटी शिफा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे को अंजाम देकर टैंकर चालक टैंकर लेकर आगे भाग गया। उधर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई।

ये भी पढ़ें:गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने में कई वाहन भिड़े, बाप-बेटी की मौत, 14 घायल

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Mathura Mathura News Mathura Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।