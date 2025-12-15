Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow, Prayagraj, Kashi, Agra and Bundelkhand will be connected to rural tourism circuit, an initiative of Yogi sarkar
ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे लखनऊ, प्रयागराज काशी, आगरा और बुंदेलखंड, योगी सरकार की पहल

ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे लखनऊ, प्रयागराज काशी, आगरा और बुंदेलखंड, योगी सरकार की पहल

संक्षेप:

लखनऊ, प्रयागराज, काशी, आगरा और बुंदेलखंड ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे। योगी सरकार ने ग्रामीण पयर्टन को लेकर बड़ी पहल की है। गांवों की मूर्त-अमूर्त विरासत का संरक्षण, स्थानीय कौशल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की तैयारी है।

Dec 15, 2025 06:58 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार ने ग्रामीण पयर्टन को लेकर बड़ी पहल की है। गांव की खूबी को उजागर करके ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को भी गांवों की ओर लुभाना है। पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराएं, हस्तशिल्प, लोककला और प्राकृतिक सौंदर्य को खुबसूरत तरीके से पेश किया जाएगा। इसके लिए उप्र ग्रामीण पर्यटन सर्किट तैयार की जा रही है। इसमें लखनऊ, बनारस, आगरा, प्रयागराज और बुंदेलखंड शामिल है। जहां गांवों की मूर्त-अमूर्त विरासत का संरक्षण, स्थानीय कौशल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की तैयारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के निर्देशन में ग्रामीण पर्यटन को लेकर सभी पहलुओं पर तैयारी है। सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, गांवों की अनूठी पहचान को उजागर करने वाले वीडियो विदेशी पर्यटकों तक पहुंच बनाएंगे। ताकि पर्यटक ग्रामीण जीवन का अनुभव ले सकें। लेकिन गांवों की परंपराएं, जीवनशैली और सामाजिक मर्यादा सुरक्षित रहें। जरूरत से ज्यादा भीड़ न पहुंचे और गांवों के पर्यावरण पर दबाव न पड़े, इसके लिए पर्यटक संख्या को नियंत्रित रखने, डिजिटल निगरानी अपनाने पर काम हो रहा है।

ये भी पढ़ें:1288 ग्राम पंचायतों में योगी सरकार करने जा रही यह काम, पहले चरण के लिए रुपए जारी
ये भी पढ़ें:ज्ञानवापी सील वुजूखाने का कपड़ा बदलने की अर्जी पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार

234 गांव में महिलाबाद और कल्ली पश्चिम भी शामिल

ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रदेश भर में 234 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनमें लखनऊ का कल्ली पश्चिम और मलिहाबाद क्षेत्र भी शामिल है। कल्ली पश्चिम में हुलासखेड़ा को ग्रामीण पर्यटन स्थल बनाएंगे। जबकि मलिहाबाद को विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम, समृद्ध बागवानी परंपरा, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत है। यह मुगलों के समय से ही बागवानी का केंद्र रहा है, जहां हाथी आम भी उगाए जाते है। यहां पर मलिहाबाद किला और अन्य ऐतिहासिक स्थल को ग्रामीण पर्यटन घोषित करने की तैयारी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |