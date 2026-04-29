भीषण गर्मी में बिजली कटौती से गुस्सा, लखनऊ में सड़क पर उतरे लोग, एसएसओ को पीटा

भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। गुस्साए लोगों ने लखनऊ में एफसीआई उपकेंद्र पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात एसएसओ राज यादव की पिटाई कर दी और उनका मोबाइल तोड़ दिया।

UP News: भीषण गर्मी में बिजली संकट से त्रस्त लोगों ने मंगलवार को एफसीआई उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने लेसा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उपभोक्ताओं की कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई। उग्र भीड़ ने एसएसओ राज यादव के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल तोड़ डाला और उपकेंद्र में ताला लगाने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। वहीं,राजाजीपुरम ई-ब्लॉक मार्केट में बिजली के तारों में आग लग गई। उधर, आलमबाग, जानकीपुरम, मोतीझील, नादरगंज, माल, रहीमाबाद सहित कई इलाकों में बिजली न आने से लोग परेशान रहे।

लेसा के एफसीआई उपकेंद्र के तहत कनक सिटी, नरौना, सलेमपुर पतौरा, पश्चिम विहार, तिवारी नगर, वादर खेड़ा में मंगलवार को सुबह 11 बजे से बिजली गुल रही। बिजली न आने से घरों में पानी भी नहीं आया। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपभोक्ताओं की कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ को शांत कराया।

स्थानीय निवासी अनुज कुमार, अजय कुमार, शमीम, अजीत कुमार, अजीत सैनी, सोनू गुप्ता, मुन्ना, कमलेश ने बताया कि कई बार जेई-एसडीओ को सम्पर्क किया, लेकिन सभी के मोबाइल बंद रहे। रात 10 बजे बिजली चालू हुई। वहीं बुद्धेश्वर चौराहे के दूध मंडी के पास 250 केवीए व नमक गोदाम के पास 250 केवीए के ट्रांसफार्मर लीड में सात बजे आग लग गई। आधा घंटे बाद सप्लाई चालू हुई। वहीं राजाजीपुरम ई-ब्लॉक मार्केट में बिजली के तारों में आग लग गई।

अमीनाबाद व मोतीझील में संकट अमीनाबाद के नजीराबाद में दिनभर बिजली की आवाजाही से लोग परेशान रहे। मोतीझील कॉलोनी में बीती रात से मंगलवार दोपहर दो बजे तक बिजली न आने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं, आलमबाग के रेलवे पावर हाउस में तकनीकी खराबी और स्विच रूम में आग लगने से सोमवार को आनंद नगर, टेढ़ी पुलिया व भिलावा समेत कई इलाकों में दिनभर बिजली की आंख-मिचौली चलती रही। उपभोक्ता पानी के लिए भी तरस गए।

माल में 30 घंटे बिजली संकट से लोग परेशान माल क्षेत्र में 33 केवी भूमिगत केबल में खराबी आने से पिछले 30 घंटों से बिजली ठप है। ग्रामीणों ने जनरेटर का सहारा लिया। व्यापारियों का कहना है कि बिजली न होने से उनका व्यवसाय ठप है। अवर अभियंता ने बताया कि दूसरी केबल भी जल गई। उधर रहीमाबाद में बिजली कटौती पर भारतीय किसान यूनियन (लोकतांत्रिक) ने चेतावनी दी है कि यदि 7 मई तक सुधार नहीं हुआ, तो वे प्रदर्शन करेंगे।