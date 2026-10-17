मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में नेपाल बॉर्डर पर पहुंची पुलिस, CCTV से दुकानदारों तक से पूछताछ

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार श्रद्धा दुबे की तलाश भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनौली के भगवानपुर बाजार में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दुकानदारों से पूछताछ की। बुर्के में महिला की आवाजाही की जांच हुई, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग नहीं मिला है।

सोनौली/नौतनवा (महराजगंज), हिन्दुस्तान टीम: लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपित श्रद्धा दुबे की तलाश भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर बाजार में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। करीब तीन से चार घंटे तक चली पड़ताल के दौरान टीम ने दुकानदारों से पूछताछ कर आरोपित की संभावित आवाजाही से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश की। जांच में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया।

नेपाल में छिपी मॉडल श्रद्धा दुबे पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से श्रद्धा दुबे फरार है। घटना के बाद उसके बहराइच के रास्ते नेपाल जाने की बात सामने आई थी। पुलिस और एसटीएफ की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। इसी बीच लखनऊ पुलिस को सूचना मिली कि वह भगवानपुर के रास्ते नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुई है। इस इनपुट के आधार पर टीम सीमावर्ती बाजार पहुंची।

बुर्के में महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ भगवानपुर बाजार में जिन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां टीम ने रिकॉर्डिंग देखी। दुकानदारों के मुताबिक, लखनऊ से सादे कपड़ों में पहुंची टीम के साथ भगवानपुर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। पुलिस ने दुकानदारों से यह जानने की कोशिश की कि क्या बुर्का पहने कोई महिला नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी। साथ ही संभावित स्थानीय मददगारों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। कई घंटे तक फुटेज खंगालने व पूछताछ के बाद लखनऊ से आई टीम लौट गई। जांच में अब तक कोई अहम सुराग मिलने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की सूचना है।

पुलिस ने नेपाल में बिछाया जाल इससे पहले हत्यारोपी श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश में पुलिस ने नेपाल के कई शहरों में जाल बिछाने की जानकारी सामने आई है। लोकेशन के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस की टीमों ने दबिश दी तो माडल श्रद्धा ने अपनी लोकेशन बदल दी। सूत्रों के मुताबिक, लोकेशन ट्रेस होने की भनक लगते ही श्रद्धा ने दो बार ठिकाना बदला है। श्रद्धा को बचाने में लगे मददगार उसे पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बांके जिले से ठिकाना बदलकर सुर्खेत में एक होटल कारोबारी के यहां श्रद्धा के शरण लेने की सूचना है।