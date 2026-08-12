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लखनऊ पुलिस ने खेला साइबर अपराधियों को पकड़ने छोड़ने का खेल, तीन निलंबित, छह लाइन हाजिर

By Yogesh Yadav
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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लखनऊ में साइबर अपराधियों को पकड़ने और छोड़ने का पुलिस ने खेल खेला है। हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका आई तो कमिश्नरेट पुलिस फास्ट हुई। जांच में पुलिस की कारस्तानी सामने आ गई। फौरी तौर पर तीन को निलंबित और छह को लाइन हाजिर करदिया गया है।

Lucknow Police
लखनऊ में छापेमारी के बाद पकड़े गए साइबर अपराधियों को लेकर जाती पुलिस (फाइल फोटो)

लखनऊ में साइबर अपराधियों के बड़े रैकेट के खुलासे के दौरान पुलिस ने भी बड़ा खेल किया था। इसका पर्दाफाश अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुआ है। हाईकोर्ट में एक आरोपी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जांच कराई तो आरोप सही मिले। पता चला कि साइबर क्राइम सेल की टीम ने 122 जालसाजों को पकड़ा था। इनमें से तीन को छोड़ दिया। केवल 119 की गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेजा। माना जा रहा है कि इन आरोपियों से बड़ा लेनदेन सेट किया गया है। इन्हें छोड़ने में भूमिका निभाने वाले तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

समिट बिल्डिंग में चल रहे ठगी के कॉल सेंटर पर 30 जून को साइबर क्राइम सेल की टीम ने छापेमारी की थी। एक जून तक चली कार्रवाई में 119 लोगों को गिरफ्तार दिखाया गया था। मौके से तमाम लैपटॉप, बड़ी संख्या में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स बरामद हुए थे। गिरोह अमेरिकन नागरिक को मैसेज भेजकर ठगी करता था। खुलासे में पता चला था कि गिरोह ने ढाई अरब से अधिक की ठगी की थी। गिरोह का सरगना विनीत उसकी प्रेमिका समेत तीन लोगों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया था। गिरफ्तार 119 जालसाजों को पुलिस ने जेल भेज दिया था।

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पकड़ी गई महिला ने गुडवर्क पर उठाए सवाल

जेल में बंद एक आरोपी महिला ने पुलिस के गुडवर्क पर सवाल उठाए थे। उसने बताया था कि तीन आरोपियों को पुलिस ने मौके से छोड़ दिया। उनसे अनुचित लाभ भी लिया गया। इस मामले में महिला ने अधिवक्ता की मदद से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सख्ती की। इसके बाद कमिश्नरेट में जांच टीम गठित की गई।

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एसीपी को सौंपी गई जांच, संदिग्ध मिली भूमिका

एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। जांच के बाद एसीपी ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी तो कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध दिखी। प्राथमिक जांच में दोषी मानकर मंगलवार को तीन सिपाहियों को निलंबित कर दो दरोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। कमिश्नरेट की तरफ से वसीम, जितेंद्र और श्रीकांत को निलंबित किया गया है। दारोगा आदिल रजा, दारोगा अरविंद, सिपाही जय प्रकाश, सिपाही आशीष, सिपाही अविनाश और सिपाही संतोष गौतम को लाइन हाजिर किया गया है।

जालसाजों को लिफ्ट में ले जाकर बात कर रहे थे पुलिसकर्मी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को कुछ वीडियो साक्ष्य मुहैया कराये थे। वीडियो साक्ष्य में सिपाही जितेंद्र, वसीम और श्रीकांत, तीन जालसाजों को ले जाकर लिफ्ट में अकेले में बात कर रहे थे। उधर, पुलिस टीम के अन्य कर्मी काल सेंटर में छापेमारी कर बरामद माल की फर्द तैयार कर रहे थे। छोड़े गए इन जालसाजों का फर्द अथवा लिखापढ़ी में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि लिफ्ट में पुलिसकर्मी तीनों जालसाजों से अनुचित लाभ लेने के मकसद से ले गए थे।

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क्या बोले पुलिस उपायुक्त

पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल यादव के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर जांच की गई तो मामले में कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली थी। जांच में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित और छह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रकरण की जांच जारी है। अगर आरोपियों को छोड़े जाने में किसी अन्य पुलिस कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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