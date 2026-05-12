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हर सिपाही से 2000 वसूली के आरोपों पर पहला ऐक्शन, दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मी हटाए गए

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद विभाग ने पहला बड़ा ऐक्शन लिया है। गणना कार्यालय में तैनात एक दारोगा और हेड कांस्टेबल समेत 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

हर सिपाही से 2000 वसूली के आरोपों पर पहला ऐक्शन, दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मी हटाए गए

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला के सनसनीखेज आरोपों पर पहला ऐक्शन हुआ है। सिपाही ने गणना प्रभारी व अन्य पर 2000 रुपए हर महीने लेने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक चार वीडियो जारी किए थे। सिपाही के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। गणना कार्यालय के एक दारोगा, हेड कांस्टेबल समेत 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। उनके स्थान पर नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि यह भी बताया गया है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए इन पुलिसकर्मियों को हटाया गया है।

सिपाही ने यह भी कहा था कि जिन लोगों पर उसने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, उन लोगों को ही मामले की जांच दे दी गई है। इसे लेकर लखनऊ पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा गहन जांच की जा रही है। जांच समिति में पुलिस लाइन का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक करवाई की जाएगी। जांच की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गणना कार्यालय में नियुक्त दारोगा, हेड कांस्टेबल समेत 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके स्थान पर अन्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, इस वजह से यह कार्रवाई की गई है।

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सिपाही का क्या आरोप

सिपाही सुनील कुमार शुक्ला मूल रूप से अमेठी में गौरीगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने एक-एक कर चार वीडियो जारी कर पुलिस लाइन में तैनात गणना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया था कि ड्यूटी के लिए प्रति सिपाही दो हजार रुपये हर महीने वसूली करते हैं। सिपाही ने आईपीएस अफसर तक पूरी रकम पहुंचने का भी आरोप लगाते हुए सीएम योगी से पूरे मामले की जांच कर ऐक्शन की अपील भी की। अपने तीसरे वीडियो में सिपाही ने अपने परिवार को परेशान करने का आरोप भी लगाया। कहा कि उनके घर पर पुलिस ने दबिश दी और मां-बहन के परेशान किया। हालांकि अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि जांच में सहयोग के लिए सिपाही को पूछताछ के लिए पेश होने की नोटिस देने पुलिस गई थी।

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अखिलेश यादव ने भी सिपाही का वीडियो शेयर किया

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सिपाही सुनील शुक्ला का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि ये हैं आज की नई आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी। ये उन लाखों-करोड़ों उम्मीद की किरणों में से एक हैं जो 5% सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार, अत्याचार व उत्पीड़न के ख़िलाफ़ हमारे 95% आबादी वाले पीडीए के संघर्ष की नई ऊर्जा हैं। अखिलेश ने कहा कि पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए पीडीए बढ़ रहा है। हर ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ पीडीए है। हम सब पीड़ा के एक सूत्र में बंधे लोग हैं, इसीलिए हम कहते हैं : जो पीड़ित, वो पीडीए!

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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