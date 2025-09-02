बार के बाहर गोलियां तड़तड़ाने पर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी सस्पेंड

राजधानी लखनऊ में साइबर हाइट्स के सामने बार के बाहर गोलियां तड़तड़ाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और आए दिन समिट बिल्डिंग के अंदर व बाहर होने वाले बवाल न रोक पाने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने ऐक्शन लिया है। इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी सस्पेंड कर दिया गया है।

लखनऊ में साइबर हाइट्स के सामने बार के बाहर गोलियां तड़तड़ाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और आए दिन समिट बिल्डिंग के अंदर व बाहर होने वाले बवाल न रोक पाने के मामले में मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील कुमार सिंह और चौकी प्रभारी समिट सूर्यसेन को निलंबित कर दिया। वहीं, इंस्पेक्टर हसनगंज अमर सिंह को विभूतिखंड थाने का प्रभारी बनाया गया है।

29 अगस्त को देर रात साइबर हाइट बिल्डिंग के सामने कुछ लोगों ने समिट बिल्डिंग स्थित द हाइप रुम बार के पब्लिक मैनेजर मो. हम्जा खान हमला हुआ था। हमले में अजीत पांडेय, प्रथम शर्मा, सौरभ शुक्ला और राज व कुछ अन्य लोग आरोपी थे। इसके अलावा टिकल पिंक क्लब में रौनक सिंह से कुछ लोगों का विवाद हुआ था। उसके बाद बाहर मुख्य मार्ग पर स्थित हम-तुम बन-टी कैफे के पास आरोपी शिव, कैफ व पांच अज्ञात ने उन्हें घेरा। जमकर पीटा था और पिस्टल से गोलियां तड़तड़ाई गई थी। गोली रौनक सिंह के कार के शीशे को भेदती हुई निकल गई थी। इस मामले में आरोपियों की अबतक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कार्रवाई में इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी ने शिथिलता बरती।

अराजकता का अड्डा बने समिट बिल्डिंग के बार : समिट बिल्डिंग और क्षेत्र स्थित अन्य बार अराजकता का अड्डा बन गए हैं। आए दिन मारपीट बवाल होते हैं। इन बवाल पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है। बार से निकलने के बाद बवाल सड़क पर भी कई बार होते देखा गया। महिलाओं-युवतियों से साथ छेड़छाड़ को लेकर भी बवाल होता है।

बवाल रोकने के लिए खुली थी समिट बिल्डिंग में पुलिस चौकी : समिट बिल्डिंग में आए दिन होने वाले बवालों को रोकने के लिए पुलिस चौकी अगल से बनाई गई थी। चौकी में पुलिस कर्मियों की संख्या भी पर्याप्त रखी गई थी। इसके साथ ही बवाल बढ़ने पर चौकी प्रभारी को निर्देश दिए गए थे कि थाने में सूचना कर तत्काल पुलिस बल बुला लें। इसके बाद भी आए दिन होने वाले बवाल और मारपीट पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है।

नए इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश अब न हो बवाल : घटना का उच्चाधिकारियों ने संज्ञान लेकर विभूतिखंड थाने के नए इंस्पेक्टर अमर सिंह, चौकी प्रभारी और बीट प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब बार और उसके आस पास बवाल न हों। इसके साथ ही गाइडलाइन जारी कर उसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बार के अंदर शस्त्र प्रतिबंधित, संचालकों के लिए जारी आदेश : - लाइसेंस की शर्तों व समय सीमा का पूर्णतः पालन करें।

- बार क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दे।

- बार में आने वाले व्यक्तियों की चेंकिग करा लें कि किसी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र लेकर अंदर प्रवेश की अनुमति न दे।

- बार में व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में बाउंसर की ड्यूटी रखें।

- बार के अन्दर किसी प्रकार की घटना का अंदेशा होता है तो तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

- बार के बाहर आगंतुकों के वाहनो की पार्किंग के लिए अलग से गार्ड रखेगे जो स्थानीय पुलिस का सहयोग करेंगें।

जनता से पुलिस की अपील : - जन मानस से अपील की जाती है कि बार में अनाधिकृत रूप से बार में प्रवेश न ले।

- बार में प्रवेश करने पर आवश्यक शर्तों एवं नियमों को पालन करते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखेगे।

- जनता को किसी प्रकार की समस्या होने पर बार संचालक एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे, अपने हाथ में कानून न ले।