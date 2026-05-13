प्रतीक यादव की मौत के बाद घर पहुंची पुलिस, फोन को कब्जे में लिया, नौकरों से भी पूछताछ
Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पुलिस घर पहुंची। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने प्रतीक के फोन को कब्जे में लिया है। इसके साथ ही नौकरों से पूछताछ की।
Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। सुबह करीब साढ़े पांच बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। पानी पीने के लिए वह किचन में गए। जहां वह गिर पड़े। सिविल अस्पताल लाया गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक की मौत के बाद लखनऊ पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने प्रतीक के फोन को कब्जे में लिया है। इसके साथ नौकरों से पूछताछ की।
प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह के छोटे बेटे थे। उनकी पत्नी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव हैं। अपर्णा दिल्ली में थी। पति की मौत की खबर मिलते ही वह लखनऊ पहुंचीं। प्रतीक का शव उनके घर पर पहुंच गया। प्रतीक के घर पर भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश, शिवपाल समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री सुरेश खन्ना समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे हैं।
छह डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम
शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की छह सदस्यीय टीम ने किया। इस प्रक्रिया में करीब दो घंटे का वक्त लगा। केजीएमयू फॉरेंसिक विभाग के मौसमी सिंह, सीनियर रेजिडेंट डॉ. फातिमा हर्षा व प्रान्तीय चिकित्सा के चार अन्य डॉक्टर शामिल थे। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। विसरा विस्तृत जांच के लिए हार्ट व विसरा सुरक्षित रखा गया है।
प्वाइजनिंग से नहीं हुई प्रतीक यादव की मृत्यु
प्रतीक की मौत के बाद अफवाहों का भी बाजार गर्म हो गया। उनकी मौत का कारण प्वाइजनिंग बताया गया। हालांकि सिविल अस्पताल प्रशासन ने साफ किया कि प्रतीक की मृत्यु प्वाइजनिंग से नहीं हुई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए पोस्टमार्टम कराया गया है।
पांच में छह बार हुए अस्पताल में भर्ती
30 अप्रैल को उन्हें सांस लेने में तकलीफ व दिल से जुड़ी बीमारी ने परेशान किया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। तबीयत में कुछ सुधार होने पर वह अस्पताल में बिना को बताए घर चले आए। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक यादव को बीते 6 माह में करीब 5 बार भर्ती किया जा चुका है। डॉक्टरों ने फेफड़ों में खून का थक्के जमा होने की आशंका जाहिर की। एक दिन भर्ती के बाद वह बिना किसी को सूचना दिए अस्पताल से चले गए थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें