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किसकी चूक से मौत की चिमनी बना एनिमेशन सेंटर? मकान मालिक के साथ हेक्सर स्टूडियो के CAO तुषांक जायसवाल गिरफ्तार

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow Fire: लखनऊ अग्निकांड पर ऐक्शन शुरू हो गया है। मकान मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय और एनिमेशन सेंटर हेक्सर स्टूडियोज के CAO तुषांक जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार अफसर भी सस्पेंड हुए हैं।

किसकी चूक से मौत की चिमनी बना एनिमेशन सेंटर? मकान मालिक के साथ हेक्सर स्टूडियो के CAO तुषांक जायसवाल गिरफ्तार

Lucknow Fire: लखनऊ अग्निकांड में 15 नौजवानों की मौत पर सरकार और पुलिस का ऐक्शन शुरू हो गया है। मकान के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय और एनिमेशन सेंटर हेक्सर स्टूडियोज के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (CAO) तुषांक जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। बिजली विभाग के जानकीपुरम के अधिशासी अभियंता गौरव कुमार, इंदिरा नगर के फायर स्टेशन अफसर कमलेंद्र सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे सस्पेंड हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार की SIT बना दी है और सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है।

एसआईटी की जांच के दायरे में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से लेकर अग्निशमन और दूसरे विभागों (फायर डिपार्टमेंट) के अफसर आएंगे, जिनकी आंख के सामने और नाक के नीचे आवासीय मकान बनाने का नक्शा पास कराने के बाद एक मार्केट कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। 15 युवाओं की मौत के बाद एलडीए देर रात उसी मकान पर नियमों के उल्लंघन का हवाला दे बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा रहा है। इस मकान को बेसमेंट समेत दो तल्ला मकान की इजाजत मिली थी, लेकिन चार मंजिली इमारत खड़ी कर दी गई। मकान के पास फायर डिपार्टमेंट का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। अगर विभाग ने एनओसी दी होती तो आग से बचाव के कुछ ना कुछ इंतजाम भी होते। 15 लोगों की असमय मौत के बाद अब इस बात की पड़ताल होगी कि यह जिम्मेदार लोगों की निगरानी में लापरवाही का मामला है या गलत काम को नजरअंदाज करने के लिए भ्रष्टाचार का।

ज्यादातर मृतक तुषांक जायसवाल के एनिमेशन सेंटर हेड हॉपर्स स्टूडियो से जुड़े थे

लखनऊ पुलिस ने हेड हॉपर्स स्टूडियो के सीईओ तुषांक जायसवाल पर एनिमेशन सेंटर के स्तर पर सुरक्षा का उपाय नहीं करने के लिए ऐक्शन लिया है। हादसे में मारे गए ज्यादातर नौजवान लोग वहां नौकरी करते थे या फिर वीडियो गेम और एनिमेशन का काम सीखने जाने जाते थे। 2017 में बनाई गई इस कंपनी के लिंक्डइन पेज के मुताबिक यहां 11 से 50 लोग काम करते हैं। लिंक्डइन पर चेक करने से यह संख्या लगभग 25-30 के आसपास आ रही है, जो खुद को वहां काम करता दिखाते हैं। 2025 में जायसवाल की हेड हॉपर्स स्टूडियो और हरि नायर की एरेस स्टूडियो ने कंपनियों का मर्जर करके हेक्सर स्टूडियो नाम से नई कंपनी बनाई। तुषांक हेक्स स्टूडियो के सीएओ हैं।

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इस स्टूडियो में वीडियो गेम को लेकर 3डी कैरेक्टर, उनका पहनावा, हथियार, माहौल वगैरह बनाने का काम होता है। यह कंपनी बाहर से इस तरह का काम लेकर (आउटसोर्स) उसे तैयार करती है। इसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्थायी और पार्ट-टाइम स्टाफ हैं। सेंटर पर इनके स्टाफ के अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी मौजूद थे, जो वीडियो गेम का काम सीखने गए थे।

Lucknow Fire Virendra Shukla Tushank Jaiswal
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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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