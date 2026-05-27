लखनऊ में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, पीजीआई के पास प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

जौनपुर के रहने वाले प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह को बुधवार की दोपहर लखनऊ में दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल संदीप को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का सुराग लगाने में जुटी है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिनदहाड़े गोलीबारी की एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। यहां पीजीआई थाना क्षेत्र में बुधवार की दोपहर बाइक सवार हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। बदमाशों ने प्रापर्टी डीलर पर एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद हमलावर हवा में पिस्टल लहराते और दहशत फैलाते आसानी से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रापर्टी डीलर को अपेक्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

कल्ली चौकी से चंद कदम दूर वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस मूल रूप से जौनपुर निवासी संदीप सिंह पत्नी प्रीति, बेटी सीवी और बेटे सार्थक के साथ वृंदावन क्षेत्र में किराये पर रहते हैं। उनकी मोहनलालगंज में प्लॉटिंग का कारोबार है और रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम में कार्यालय है। चालक प्रदीप के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे संदीप ऑफिस पहुंचे थे। वह गाड़ी से उतरकर सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि बाइक से आए दो बदमाशों में पीछे बैठे युवक ने तीन राउंड फायर कर दिए। गोली लगते ही संदीप लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमलावर रायबरेली रोड की ओर फरार हो गए। सीने और सिर के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

गोली चलते मची अफरातफरी गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय दुकानदार और राहगीर तुरंत मौके की तरफ दौड़े। गंभीर रूप से घायल संदीप को खून से लथपथ तड़पता देख लोगों ने बिना वक्त गंवाए उसे तत्काल पास के अपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। जहां हालत बेहद नाजुक और चिंताजनक बनी हुई है।

दहशत का माहौल, मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी व्यस्ततम समय में पीजीआई जैसे संवेदनशील इलाके सरेआम हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। चश्मदीदों के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने संदीप को देखते ही उस पर निशाना साधा। संदीप ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उसे बेहद करीब से गोलियां मार दीं।