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लखनऊ में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, पीजीआई के पास प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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जौनपुर के रहने वाले प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह को बुधवार की दोपहर लखनऊ में दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल संदीप को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का सुराग लगाने में जुटी है।

लखनऊ में दिनदहाड़े तड़तड़ाईं गोलियां, पीजीआई के पास प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिनदहाड़े गोलीबारी की एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। यहां पीजीआई थाना क्षेत्र में बुधवार की दोपहर बाइक सवार हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। बदमाशों ने प्रापर्टी डीलर पर एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद हमलावर हवा में पिस्टल लहराते और दहशत फैलाते आसानी से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रापर्टी डीलर को अपेक्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

कल्ली चौकी से चंद कदम दूर वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

मूल रूप से जौनपुर निवासी संदीप सिंह पत्नी प्रीति, बेटी सीवी और बेटे सार्थक के साथ वृंदावन क्षेत्र में किराये पर रहते हैं। उनकी मोहनलालगंज में प्लॉटिंग का कारोबार है और रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम में कार्यालय है। चालक प्रदीप के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे संदीप ऑफिस पहुंचे थे। वह गाड़ी से उतरकर सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि बाइक से आए दो बदमाशों में पीछे बैठे युवक ने तीन राउंड फायर कर दिए। गोली लगते ही संदीप लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमलावर रायबरेली रोड की ओर फरार हो गए। सीने और सिर के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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गोली चलते मची अफरातफरी

गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय दुकानदार और राहगीर तुरंत मौके की तरफ दौड़े। गंभीर रूप से घायल संदीप को खून से लथपथ तड़पता देख लोगों ने बिना वक्त गंवाए उसे तत्काल पास के अपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। जहां हालत बेहद नाजुक और चिंताजनक बनी हुई है।

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दहशत का माहौल, मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी

व्यस्ततम समय में पीजीआई जैसे संवेदनशील इलाके सरेआम हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। चश्मदीदों के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने संदीप को देखते ही उस पर निशाना साधा। संदीप ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उसे बेहद करीब से गोलियां मार दीं।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, आपसी रंजिश की आशंका

सूचना पर डीसीपी दक्षिण अमित कुमार आनंद, पीजीआई पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। वारदात वाली जगह और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सभी सरकारी व निजी सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि बदमाशों के आने-जाने वाले रूट और उनकी बाइक के नंबर का पता लगाया जा सके। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मामला जमीन के विवाद या किसी पुरानी आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस संदीप के परिजनों से भी संपर्क साध रही है ताकि किसी भी तरह के पुराने विवाद की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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