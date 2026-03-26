लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, कहीं तेल खत्म तो कहीं लंबी लाइन, कई जगह लीटर लिमिट

लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं तेल खत्म हो गया है तो कहीं लंबी लाइन लगी है। कई जगह पेट्रोल-डीजल देने की लीमिट तय कर दी गई है। वहीं कई जगह आपूर्ति पूरी तरह सामान्य देखने को मिली।

Lucknow News: ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर फैली अफवाह से लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखनों को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया। कई जगह पेट्रोल-डीजल देने की लीमिट तय कर दी गई है। वहीं कई जगह आपूर्ति पूरी तरह सामान्य देखने को मिली। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। अफवाह पर ध्यान न दें।

राजधानी के इन पंपों पर पेट्रोल खत्म राजधानी लखनऊ में लाल कुआं के मालती पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। ऐशबाग पुल के पहले शनि मंदिर के सामने अग्रवाल पेट्रोल पंप सुबह से बंद है। अशोक मार्ग स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है। यहां अब केवल डीजल मिल रहा। डीलर प्रकाश और मैनेजर मनोज यादव के मुताबिक, बुधवार से पेट्रोल का कोई टैंकर नहीं पहुंचा। इसी तरह हजरतगंज में तलवार पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल खत्म हो गया था, हालांकि दोपहर बाद टैंकर आने के बाद आपूर्ति फिर शुरू हुई। इसी तरह गोमती नगर के विराम खंड स्थित इंडियन ऑयल कोको पेट्रोल पंप और कौठाता चौराहे के पास मेजर अमिय त्रिपाठी फिलिंग स्टेशन पर दोपहर तक पेट्रोल खत्म हो चुका था और कर्मचारियों को अगली आपूर्ति की कोई जानकारी नहीं थी। झलकारी बाई अस्पताल के बगल स्थित पंप पर शाम तक पेट्रोल समाप्त हो गया, जबकि ऐशबाग पुल के पास शनि मंदिर के सामने अग्रवाल पेट्रोल पंप सुबह से ही बंद रहा।

भीड़ बढ़ने पर पेट्रोल देने की लीमिट तय भीड़ बढ़ने पर कई पंपों पर पेट्रोल देने की लीमिट तय कर दी है। इसमें विभूतिखंड के कोको पंप पर बाइक सवारों को अधिकतम पांच लीटर ही पेट्रोल दिया गया। आईटी चौराहे पर मॉडर्न सर्विस स्टेशन एचपी पंप पर दोपहर 12:20 बजे बाइक में अधिकतम 200 रुपए और कार में 500 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा था, हालांकि वहां भीड़ नहीं थी। देवा रोड पर मटियारी चौराहे के पास सुपर इंडिया फिलिंग स्टेशन में प्रति वाहन केवल 100 रुपए का पेट्रोल और 500 रुपए का डीजल दिया जा रहा था। इसी मार्ग पर अभिनंदन फ्यूल्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप पर भी प्रति वाहन 200 रुपए का पेट्रोल और 500 रुपए का डीजल मिल रहा था, जहां लंबी कतारें लगी रहीं। विधानसभा मार्ग स्थित एचपी के कोको पंप पर सादा पेट्रोल की कमी के चलते पावर पेट्रोल बेचा जा रहा था, बीच-बीच में सादा पेट्रोल भी दिया गया। नायरा पेट्रोल पंप पर सुबह से 11 बजे तक ही बिक्री हुई, उसके बाद वितरण ठप हो गया। इस पंप पर पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम भी बढ़ गए।

इन पंपों पर स्थिति रही सामान्य चारबाग के केकेसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल बिना किसी सीमा के मिलता रहा। पंप कर्मियों ने बताया कि राशनिंग का कोई आदेश नहीं आया है। ऐशबाग पेट्रोल पंप पर उपलब्धता का बोर्ड लगा रहा और आपूर्ति सामान्य रही। कैंट सदर में रेलवे क्रॉसिंग के पास एचपी पंप और बीपीसीएल पंप पर भी स्थिति सामान्य रही। गोमती नगर के शक्ति फिलिंग स्टेशन और विराम खंड के आरआर फिलिंग सेंटर पर आपूर्ति जारी रही। हालांकि लंबी कतारें लगी रहीं। विधानसभा मार्ग के एचपी पेट्रोलियम पंप पर कर्मचारी रहमत अली ने बताया कि पेट्रोल-डीजल सामान्य रूप से उपलब्ध है।

माल क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है डीजल व पैट्रोल माल के क्षेत्र के सभी सात फिलिंग स्टेशनों पर डीजल व पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है। भारत पेट्रोलियम के माल स्थित माया फिलिंग स्टेशन के संचालक रमेश कुमार ने बताया कि इंडेन्ट लगाने पर माल उपलब्ध हो रहा है। स्टॉक भी है। जो जितना भी तेल ले रहा है उसे दिया जा रहा है। मसीढा हमीर के इंडियन ऑयल के लखनऊ सर्विस स्टेशन के प्रबंधक अवधेश शुक्ला ने बताया कि प्रीमियम व नार्मल दोनों पेट्रोल , डीजल भरपूर मात्रा में है। बिना किसी रुकावट के सप्लाई हो रही है।