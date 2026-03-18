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लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस और सुल्तानपुर डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए दफ्तर

Mar 18, 2026 02:01 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और सुल्तानपुर के प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 

लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस और सुल्तानपुर डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए दफ्तर

उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। राजधानी लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और सुल्तानपुर के प्रधान डाकघर में आतंकी खतरे की सूचना मिलते ही अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन-फानन में दोनों परिसरों को खाली कराया गया और घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

लखनऊ: 'सायनाइड बम' और टाइमर की धमकी

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) के अधिकारी की आधिकारिक मेल आईडी पर एक खौफनाक संदेश प्राप्त हुआ। ईमेल में दावा किया गया कि परिसर में गैस से भरे सायनाइड बम (Cyanide Bombs) रखे गए हैं। धमकी देने वाले ने चुनौती देते हुए लिखा कि टाइमर के अनुसार दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर विस्फोट होगा और पूरा ऑफिस उड़ जाएगा।

सूचना मिलते ही बीडीएस (BDS) टीम, डॉग स्क्वायड और गोमतीनगर पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पूरे दफ्तर को खाली कराकर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि, सघन चेकिंग के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली।

सुल्तानपुर: प्रधान डाकघर में डेढ़ घंटे चला सर्च ऑपरेशन

उधर, सुल्तानपुर के प्रधान डाकघर में भी बुधवार सुबह करीब 11 बजे इसी तरह का एक धमकी भरा ईमेल मिला। पोस्टमास्टर सुरेंद्र कुमार चौबे ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सीओ सिटी सौरभ सामंत के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।

दहशत के साये के बीच डाकघर की पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। करीब डेढ़ घंटे तक चले सघन तलाशी अभियान में हर कमरे और अलमारी की जांच की गई। पुलिस को यहां भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। सीओ सिटी ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है और पुलिस इस फर्जी मेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस की जांच कर रही है।

जांच के घेरे में 'साइबर टेरर'

दोनों ही मामलों में पुलिस और साइबर सेल अब सक्रिय हो गई है। प्राथमिक जांच में इसे किसी की शरारत या 'हॉक्स कॉल' माना जा रहा है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए लखनऊ और सुल्तानपुर के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों मेल एक ही स्रोत से भेजे गए थे।

इससे पहले यूपी की कई अदालतों को बम से उड़ाने की इसी तरह की धमकी इमेल से आई थी। वाराणसी में तो लगातार चार दिनों तक धमकी भरे मेल आए थे। सुरक्षा एजेंसियां इन मेल को भेजने वालों की तलाश में जुटी हुई हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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