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लखनऊ में नाला उफनाने से 50000 आबादी पानी से घिरी, कई इलाके बने टापू, घरों में कैद हुए लोग

By Yogesh Yadav
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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लखनऊ में बारिश के बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। नाले उफनाने से करीब 50 हजार लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कों पर घुटने तक पानी आने से आना जाना मुश्किल हो गया।

Lucknow overflowing drain
लखनऊ में मंगलवार को बारिश के बाद नाले उफनाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

लखनऊ नगर निगम की ओर से नालों की सफाई के दावों की पोल मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद खुल गई। शहर के कई इलाकों में नाले जाम होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कई इलाके टापू बन गए और लोग अपने घरों में कैद हो गए। सबसे गंभीर स्थिति आशियाना क्षेत्र में रही, जहां किला मोहम्मदी ड्रेन उफनाने से एलडीए कॉलोनी के कई सेक्टर जलमग्न हो गए और करीब 50 हजार की आबादी जलभराव की समस्या से जूझती रही।

सेक्टर एल बना टापू, घुटनों तक भरा पानी

आशियाना के सेक्टर एल, सेक्टर एच, सेक्टर जी, एच समेत कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सबसे खराब हालात सेक्टर एल में देखने को मिले, जहां चारों तरफ पानी भर जाने से पूरा इलाका टापू जैसा नजर आने लगा। सुबह आठ बजे के बाद हालात ऐसे हो गए कि दफ्तर जाने की तैयारी कर चुके लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। कई परिवार घंटों तक घरों में कैद रहे।

रेलवे लाइन के नीचे नाला जाम होने से स्थिति हुई विस्फोटक

कानपुर रोड पर मानसरोवर के पास रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाला किला मोहम्मदी ड्रेन कचरे और गाद से पूरी तरह चोक हो गया है। इसके चलते ड्रेन का पानी निकल नहीं पा रहा था। वापस कॉलोनी की ओर बहने लगा। इसके बाद कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भर गया। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई।

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जानकीपुरम विस्तार में भी दावों की पोल खुली

जानकीपुरम विस्तार में भी नालों की सफाई के दावों की सच्चाई सामने आ गई। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विनय कृष्ण पांडेय पिछले तीन महीनों से लगातार नालों की सफाई की मांग उठा रहे थे, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद जानकीपुरम विस्तार की कई सड़कें पानी में डूब गईं। विनय कृष्ण पांडेय ने कहा कि यदि समय रहते नालों की सफाई कर दी गई होती तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

चिनहट और पुराने लखनऊ में भी संकट

चिनहट क्षेत्र में भी कई प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में भी जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दीं। लोगों ने कहा कि हर वर्ष करोड़ों रुपये नालों की सफाई पर खर्च किए गए, लेकिन पहली ही तेज बारिश में व्यवस्था की वास्तविकता सामने आ गई।

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अपर नगर आयुक्त ने संभाला मोर्चा, टीम मौके पर पहुंची

जलभराव की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव और जोनल अधिकारी आशीष कुमार सिंह स्वयं जल निकासी कार्य की निगरानी करते रहे। कुछ इलाकों से अधिकारी पानी निकलवाने में कामयाब हुए लेकिन निचले क्षेत्रों में लगातार पानी भरा हुआ है।

वाहन बंद, ई-स्कूटर पानी में फंसे

सेंट टेरेसा स्कूल सेक्टर एल के आसपास कई कारें पानी में बंद हो गईं। बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक रास्ते में फंस गए। इलेक्ट्रिक स्कूटर चालकों को अपने वाहन धक्का देकर निकालने पड़े। आशियाना खजाना मार्केट से विशाल मेगा मार्ट तक पूरी सड़क पानी से लबालब रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।

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राजेश्वर सिंह ने उठाया जलभराव का मुद्दा

लखनऊ के सरोजनीनगर से विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र में नियम -51 के तहत सरोजनी नगर में जलभराव की गंभीर समस्या को सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने 10 महत्वपूर्ण नाला परियोजनाओं के निर्माण और वित्तीय स्वीकृति की मांग की। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे सरोजनीनगर में प्रभावी जल निकासी व्यवस्था समय की मांग है।

वहीं डॉ .राजेश्वर सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गये अनुपूरक बजट को दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट बताया है। उधर, सदन में सपा द्वारा किए जा रहे हंगामे और कार्यवाही में व्यवधान पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष नहीं, बल्कि ‘व्यवधानवादी राजनीति’ का परिचायक है। वहीं डॉ. राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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