लखनऊ में अफसरों पर गिरी अवैध निर्माण की गाज, एलडीए के जेई और दो सुपरवाइजर सस्पेंड

एलडीए उपाध्यक्ष ने काम में लापरवाही के उत्तरदायी सहायक अभियंता के खिलाफ निलंबन के निर्देश दिये। इसके अलावा अभियंत्रण जोन-7 में प्रचलित विकास कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव और सूरज कुमार द्वारा काम में लगातार लापरवाही की जा रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण के अफसरों पर अवैध निर्माण की गाज गिरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को वसंत कुंज योजना में निरीक्षण के दौरान काफी अवैध निर्माण मिले। इस पर उन्होंने सहायक अभियंता और दो सुपरवाइजरों सहित कुल 3 को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि बसन्तकुंज योजना में नये व्यावसायिक व आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। इसके लिए ग्रीन बेल्ट व आबादी के पास रिक्त पड़ी अनियोजित भूमि को नियोजित किया जाएगा।

बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में मैंगो पार्क के पास नजूल भूमि खसरा संख्या-591 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके भवन का निर्माण कराया गया है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इसके सम्बंध में जवाब तलब किया तो पता चला कि प्रवर्तन टीम के स्तर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी है। इस पर उपाध्यक्ष ने कार्य में लापरवाही के उत्तरदायी सहायक अभियंता के खिलाफ निलंबन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अलावा अभियंत्रण जोन-7 में प्रचलित विकास कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव व सूरज कुमार द्वारा कार्य में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान भी दोनों सुपरवाइजर अनुपस्थित थे। इस पर उपाध्यक्ष ने दोनों सुपरवाइजर को निलम्बित करने के आदेश दिये हैं।

संवरेंगे पार्क, सड़कों की कराई जाएगी मरम्मत उपाध्यक्ष ने हरदोई रोड स्थित जॉगर्स पार्क और योजना में विकसित किये जा रहे आयुर्वेदा पार्क व मैंगो पार्क का निरीक्षण किया। पार्कों में चल रहे विकास, सौंदर्यीकरण व हॉर्टीकल्चर के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही बरसात में खराब हुयी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कराने के लिए कहा।

तैयारी: सेक्टर-ए में कराया जाएगा सर्वे उपाध्यक्ष ने बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-जे, के, आई एवं ओ का निरीक्षण किया। इसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर ग्रीन बेल्ट व आबादी के पास रिक्त पड़ी अर्जित भूमि अभी भी अनियोजित है। उपाध्यक्ष ने ऐसी सभी भूमि को नियोजित करके नये आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड सृजित करने के निर्देश दिये।