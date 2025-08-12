Lucknow NRI doctor files case against Iranian wife for kidnapping son डॉक्टर ने ईरानी पत्नी पर कराया बेटे के अपहरण का मुकदमा, बोले-मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
डॉक्टर ने ईरानी पत्नी पर कराया बेटे के अपहरण का मुकदमा, बोले-मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक एनआरआई डॉक्टर ने अपनी ईरानी पत्नी के खिलाफ बेटे के अपहरण का मुकदमा किया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि 20 लाख के जेवर भी घर से उठा ले गई है। वह मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 06:35 AM
राजधानी लखनऊ में एनआरआई डॉक्टर अरुणाभ राय ने अपनी ईरानी पत्नी के खिलाफ छह साल के बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पत्नी उनकी मां के करीब 20 लाख के जेवर भी घर से उठा ले गई है। डॉ. अरुणाभ ने आरोप लगाया कि ईरानी पत्नी मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी है।

सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक डॉ. अरुणाभ ओमेक्स रेजीडेंसी-दो आलमंड-सी अपार्टमेंट में रहते हैं। कुछ साल पहले वह लंदन में रहते थे। उनका विवाह ईरान के तेहरान कराज निवासी शूका अरबी से हुआ था। डॉ. के मुताबिक वह 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर अपनी मां के पास गए थे। इस बीच पत्नी ने छह साल के बेटे रायान का अपहरण कर लिया। लौटने पर पत्नी को फोन किया तो उसने रिसीव नहीं किया। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उनके आदेश पर सोमवार रात सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। डॉ. अरुणाभ के मुताबिक शूका सउदिया जीएसए इंडो सऊदी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी है। इसके लोग मानव तस्करी कर रहे हैं। कंपनी के निदेशकों में इंग्लैंड का जकाउल्ला सिद्दीकी, फैजल सिद्दीकी, हामिद काजेमी, मसूद फाजहीनेजार, ईरान के एस्फहान निवासी कुमारी पर्णीयन अरेफी, बीएलवीडी लरेंस केएस, ईरान के शीराज निवासी मेहंदी शैखी व कुछ अन्य लोग शामिल हैं। इन सबके साथ मिलकर पत्नी ने बेटे के अपहरण की साजिश रची है।

जेद्दा के रास्ते पहुंचे मैनचेस्टर एयरपोर्ट

डॉ. अरुणाभ के मुताबिक रायान को 30 जुलाई की रात 10:25 बजे लखनऊ स्थित घर से अगवा कर सऊदी अरब के जेद्दा ले जाया गया। वहां से मैनचेस्टर के एयरपोर्ट टर्मिनल टू पहुंचा दिया। वहां होटल चर्च लेन सैंडबैक चिमनी हाउस में बेटे को बंधक बनाकर रखा गया।

