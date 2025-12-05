Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLucknow nagar nigam takes action against littering Sharma tea seller fined 15000 several other shopkeepers fined
लखनऊ मे गंदगी फैलानी वालों पर ऐक्शन, शर्मा चाय वाले पर 15000 का जुर्माना, कई और दुकानदार नपे

संक्षेप:

Dec 05, 2025 09:22 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
लखनऊ में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सिंगल-यूज प्लास्टिक और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। इसमें शर्मा चाय वाले के अलावा अल्न्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई है। नगर निगम लखनऊ ने शहर के अलग-अलग जोन (1, 6, 7 और 8) में टीमें सक्रिय रहीं और कई प्रतिष्ठानों व व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई जोन 1 में हुई, जहां बाल्मीकि मार्ग पर स्थित शर्मा चाय की दुकान पर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने के आरोप में 15,000 रुपये का भारी जुर्माना लगा है।

इसी जोन में एक खस्ता दुकानदार सुनील कुमार पर भी सड़क किनारे गंदगी के लिए 2,000 रुपये का दंड लगाया गया। जोन 6 में 10 लोगों से 5,200, और जोन 8 में 8 चालानों के तहत 4,200 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, जोन 8 में सिंगल-यूज प्लास्टिक के लिए विशेष अभियान चलाकर दुकानदारों से 12,000 का दंड वसूला गया। वहीं, जोन 7 में भी पॉलिथीन के इस्तेमाल पर दो चरणों में कार्रवाई करते हुए कुल 21,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने साफ कहा कि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक-मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, और लोगों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें और पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल न करें। उल्लंघन करने वालों पर आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज गेट आसपास से अतिक्रमण हटा, 17 हजार जुर्माना

वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गेट एवं उसके आसपास अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने हटवा दिया। इस दौरान करीब दस अस्थाई दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके साथ अतिक्रमण कर दुकान चलाने वालों का चालन कर 17 हजार राजस्व वसूला गया। मेडिकल कॉलेज के गेट पर अवैध अतिक्रमण होने से एम्बुलेंस के आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे नगर निगम की टीम प्रवर्तन दल के साथ मेडिकल कालेज पहुंची जिससे दुकानदारों में अफरातफरी मच गई। कुछ दुकानदार अपना ठेला लेकर स्वयं चले गए और कुछ वहीं जमे रहे। चेतावनी के बावजूद करीब दस गुमटी दुकानदार मौके पर डटे रहे। जेसीबी से गुमटी तोड़कर अतिक्रमण हटाया। मेडिकल कालेज पुलिस चौकी के पास लोहे की गुमटी में चलने वाली फोटोकापी और कपड़े की दुकान भी हटवाई गई। जुर्माना भी काटकर लिखित आश्वासन लिया कि दुकान नहीं लगेगी। कार्रवाई के बाद प्रवर्तन दल के जाते ही लोगों ने पुन: दुकान लगा लिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News Up Latest News Nagar Nigam
