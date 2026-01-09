Hindustan Hindi News
लखनऊ नगर निगम का बड़ा अभियान; घर-घर पहुंची टीम, कई भवन सील, लाखों की वसूली

संक्षेप:

लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह कर वसूली को लेकर शहर के विभिन्न जोनों में घर-घर अभियान चलाया जा रहा है।

Jan 09, 2026 07:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
लखनऊ में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां बकएादारों के घर पहुंचकर टीम ने उनसे वसूली की। इसके अलावा कई इलाकों में मकानों पर सीलिंग भी की गई। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह कर वसूली को लेकर शहर के विभिन्न जोनों में घर-घर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गृह कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध सीलिंग और कुर्की की प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को जोन-1 और जोन-8 में चलाए गए अभियानों में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई भवनों को सील किया और मौके पर ही लाखों रुपये की वसूली भी की।

जोन-1 के अंतर्गत जे.सी. बोस वार्ड क्षेत्र में गृह कर बकाया न जमा करने पर भवन संख्या 47/057, विधानसभा मार्ग पर स्थित एक व्यावसायिक भवन को सील किया गया। यह भवन अतुल चरण व अन्य के नाम दर्ज है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं संचालित हैं। इस भवन पर कुल बकाया गृह कर की राशि 16,27,147 रुपये थी। सीलिंग की कार्रवाई के पश्चात भवन स्वामी द्वारा तत्काल 4,00,000 रुपये नगर निगम में जमा किए गए, साथ ही 4,00,000 रुपये का अग्रिम तिथि का चेक भी निगम को प्रदान किया गया। इसी जोन 1 में एक अन्य कार्रवाई के तहत फरीदा इकबाल के नाम दर्ज भवन संख्या 118/088-वी, कैंट रोड को भी गृह कर बकाया 4,29,695 रुपये का भुगतान न किए जाने के कारण सील किया गया। इस वसूली अभियान में जोनल अधिकारी अनुराग उपाध्याय, कर अधीक्षक संजय सिंह, राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह सहित कर विभाग की टीम मौजूद रही।

मकान के अलावा प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

दूसरी ओर, जोन-8 में गृह कर बकायेदारों के खिलाफ कुर्की एवं सीलिंग का व्यापक अभियान चलाया गया। जोनल अधिकारी जोन-8 के नेतृत्व में वार्ड राजा बिजली पासी प्रथम क्षेत्र में कुल पांच भवनों एवं प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इनमें भवन संख्या G-123 (फेज-III), C-66, C-003B, E-93 (फेज-1) और F-227 शामिल हैं। इन सभी भवनों पर कुल बकाया गृह कर की राशि लगभग 58 लाख रुपये से अधिक थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर ही दो भवनों से कुल 8,40,562 रुपये की वसूली नगर निगम कोष में कराई गई। यह भुगतान भवन संख्या G-123 (फेज-III) से 3,40,533 रुपये तथा भवन संख्या C-66 से 5,00,029 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गृह कर नगर निगम की प्रमुख आय का स्रोत है और इसके माध्यम से ही शहर की सफाई, सड़क, प्रकाश एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का संचालन किया जाता है। इसलिए बकाया गृह कर जमा न करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

