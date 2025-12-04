दाखिल-खारिज शुल्क में कटौती तय, नई नियमावली पर जनता दे सकती है सुझाव

संक्षेप: वसीयत और बैनामा के दाखिल खारिज शुल्क में कटौती तय मानी जा रही है। दाखिल-खारिज शुल्क में दी गई छूट का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तैयार की गई नई नियमावली को लेकर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

यूपी में लखनऊ नगर निगम वसीयत और बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज शुल्क में छूट देगा। कार्यकारिणी और सदन से पारित प्रस्ताव के तहत ऐसी संपत्ति के दाखिल-खारिज शुल्क में दी गई छूट का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तैयार की गई नई नियमावली को नगर निगम ने आपत्ति और सुझाव के लिए सार्वजनिक कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोगों को इस पर अपनी आपत्ति या सुझाव देने के लिए एक पखवारे का समय दिया गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों का निस्तारण कर नियमावली का गजट में प्रकाशन कराया जाएगा और शासन से अनुमोदन मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लग सकता है। वर्तमान में नगर निगम पारिवारिक संपत्ति के नामांतरण पर 5,000 रुपये की फिक्स फीस वसूल करता है। यह शुल्क ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के मकानों से लेकर बड़े मकानों तक सभी पर समान रूप से लागू है। शासन से जारी नई नियमावली के बाद इस शुल्क में कटौती का प्रस्ताव नगर निगम और सदन से मंजूर किया जा चुका है। इसके तहत वसीयत के आधार पर पारिवारिक संपत्ति का दाखिल-खारिज शुल्क लगभग पांच गुना तक कम हो जाएगा, हालांकि यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है।