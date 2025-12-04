Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLucknow nagar nigam dakhil kharij fee kam hogi, the public can give suggestions on the new rules
दाखिल-खारिज शुल्क में कटौती तय, नई नियमावली पर जनता दे सकती है सुझाव

संक्षेप:

वसीयत और बैनामा के दाखिल खारिज शुल्क में कटौती तय मानी जा रही है।  दाखिल-खारिज शुल्क में दी गई छूट का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तैयार की गई नई नियमावली को लेकर लोगों से  आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

Dec 04, 2025 11:34 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में लखनऊ नगर निगम वसीयत और बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज शुल्क में छूट देगा। कार्यकारिणी और सदन से पारित प्रस्ताव के तहत ऐसी संपत्ति के दाखिल-खारिज शुल्क में दी गई छूट का लाभ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तैयार की गई नई नियमावली को नगर निगम ने आपत्ति और सुझाव के लिए सार्वजनिक कर दिया है।

लोगों को इस पर अपनी आपत्ति या सुझाव देने के लिए एक पखवारे का समय दिया गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों का निस्तारण कर नियमावली का गजट में प्रकाशन कराया जाएगा और शासन से अनुमोदन मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लग सकता है। वर्तमान में नगर निगम पारिवारिक संपत्ति के नामांतरण पर 5,000 रुपये की फिक्स फीस वसूल करता है। यह शुल्क ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के मकानों से लेकर बड़े मकानों तक सभी पर समान रूप से लागू है। शासन से जारी नई नियमावली के बाद इस शुल्क में कटौती का प्रस्ताव नगर निगम और सदन से मंजूर किया जा चुका है। इसके तहत वसीयत के आधार पर पारिवारिक संपत्ति का दाखिल-खारिज शुल्क लगभग पांच गुना तक कम हो जाएगा, हालांकि यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है।

इसी तरह बैनामा के आधार पर खरीदी गई संपत्तियों के दाखिल-खारिज शुल्क में भी और कमी की गई है। पहले यह शुल्क एक प्रतिशत था, जिसे बीते वर्ष कम किया गया था। शासन की नई नियमावली आने के बाद इसमें फिर से कटौती की गई है, लेकिन फिलहाल यह भी लागू नहीं है। इसके लिए नगर निगम द्वारा बनाई गई नियमावली पर शहरवासियों से आपत्ति और सुझाव लिए जा रहे हैं। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण नगर निगम की चार सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। निस्तारण के बाद उपविधि का गजट में प्रकाशन होगा और इसके बाद नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में यदि किसी शहरवासी को लगता है कि तय किए गए शुल्क में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकता है।

