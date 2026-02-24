Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बड़ा आदमी बनने के जुनून में राजा बेटे ने की हत्या, डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता

Feb 24, 2026 07:27 am ISTPawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Lucknow Son Killed Father: शराब कारोबारी की निर्मम तरीके से हत्या करने वाला बेटा बड़ा आदमी बनना चाहता था। जबकी पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जिससे कि वह इस कारोबार को आगे बढ़ाए। इसे लेकर दोनों के बीच  कहासुनी भी हुई।

बड़ा आदमी बनने के जुनून में राजा बेटे ने की हत्या, डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता

Lucknow Son Killed Father: बेटे ने बड़ा बनने के जुनून में पिता की हत्या कर दी। पैथोलॉजी संचालक पिता बड़ा डॉक्टर (पैथोलॉजिस्ट) बनाना चाहते थे, ताकि उनके बाद बेटा इस कारोबार को संभाले और आगे बढ़ाए। लखनऊ के हजरतगंज स्थित एक बड़े मिशनरी स्कूल से 2022 में इंटर करने के बाद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ राजा से पिता मानवेन्द्र सिंह अक्सर नीट की तैयारी के लिए कहते थे। बेटे के खाते में करीब पांच लाख रुपये भी डाले और कहा कि नीट की कोचिंग करो। मानवेन्द्र के पड़ोसी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि वह बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लगातार कह रहे थे, लेकिन राजा बड़ा बिजनेस करना चाहता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई।

पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिनों पहले राजा पिता को घर में बंद कर भाग गया था। फोन भी नहीं उठा रहा था। सिर्फ एक दोस्त को बोला था कि पिता से बता देना कि राजा भाग गया है। साथ ही यह भी कहा था कि पिता से बता देना कि उनके लिए छह पेज का एक पत्र कमरे की मेज पर रखा है। जब मानवेन्द्र ने उस पत्र को पढ़ा तो होश उड़ गए। राजा ने पत्र में लिखा था कि सिर्फ पैथोलॉजी चलाकर बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकते हो। मेरी बात आपने नहीं मानी है। इसलिए मैं घर से भाग कर जा रहा हूं। अब बड़ा आदमी बनने के बाद ही घर लौटूंगा।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में बेटे ने ही शराब कारोबारी बाप को मारा, हाथ-पैर काटकर शव ड्रम में छिपाया

फिल्मी अंदाज में कानपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा

पड़ोसी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि यह बात मानवेन्द्र ने ही उन्हें बताई थी। फिर उसके दोस्त को पकड़ कर सख्ती से पूछा गया। तब उसने बताया कि राजा अभी कानपुर में है। फिर इन लोगों ने कहानी गढ़कर बेटे के दोस्त से उसे फोन कराया कि हमें लैपटॉप की जरूरत है।

पिता के काफी मनाने पर राजा घर आने को राजी हुआ था

मैं कानपुर आ रहा हूं हमें लैपटॉप दे दो। पिता अपने पड़ोसियों के साथ बेटे के दोस्त को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। दोस्त जैसे ही लैपटॉप लेने के लिए राजा के पास पहुंचा, पीछे से इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। पिता के काफी मनाने पर राजा घर आने को राजी हुआ था।

ये भी पढ़ें:बेटा निकला जल्लाद, बाप को गोली से उड़ाया; आधी लाश ड्रम में भरी; आधी फेंक आया

कारोबारी बेटे की हत्या पर टूटे पिता

बेटे मानवेंद्र सिंह के हत्या के बाद पिता सुरेंद्र पाल सिंह राजावत की आंखों में ऐसा दर्द है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मेरी बुढ़ापे की लाठी टूट गई… बेटा तो चला ही गया, उसके साथ मेरा पौत्र भी अपराधी बन गया, उसकी जिंदगी भी तबाह हो गई।

ये भी पढ़ें:बेटे ने प्लानिंग से की पिता की हत्या! एक दिन पहले लाया आरी, मिला 20 लीटर एसिड
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |